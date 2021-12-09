9 декабря – День Героев Отечества: стихи и открытки для родных и близких – поздравь своего героя

Виват Отечества героям!
Пусть поздравления звучат,
Пусть будет мир большой спокоен,
Пусть войны в дверь не постучат.
Пусть украшают грудь медали,
Блестят на солнце ордена,
Вы в жизни много повидали,
Так будьте счастливы всегда.
Чтоб каждый день дарил отраду,
Был упоительным закат.
И детский смех, звучащий рядом,
Стал самой лучшей из наград!
***
Поздравляем мы героев
Нашей родины, страны,
За отчизну дать готовы
Свои жизни — вот они!
Подвиг нынче не забудем
Поколения пронесут
Ваше знамя — не убудет,
Все вас помнят, любят, чтут!
Любой из вас для нас герой, Мы вас за все благодарим! Вы охраняли наш покой, Ведь дух ваш был непобедим!
Пусть эта памятная дата
Вновь славу вашу оживит!
Ведь совершили вы когда-то
Подвиг, что огнем горит!
***
Всех героев нашей страны
Мы сегодня искренне чтим!
Помнить их всегда мы должны,
Вклад в державу их неоценим!
За отвагу, за храбрость и честь
Им «спасибо» будем твердить!
Они были, они всегда есть,
И в сердцах у нас будут жить!
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Стихи: Поздравок