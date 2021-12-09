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09.12
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Сердечные поздравления для всех Юриев, Георгиев, Егоров в Юрьев день 9 декабря

12:45:2512/9/2021
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Юрьев день — славянское название дня 26 ноября (9 декабря).

Юрьев день

Наконец-то к нам пришел
Осенний Егорий!
Поздравляю и желаю
Тебе жить без горя!
Прогонять заботы прочь,
Оставлять хорошее.
Все печали и тоска
Пусть уходят в прошлое!
Чтобы светел был твой день,
Ночь была спокойна,
И чтобы твоей душе
Не бывало больно!

***

Девятое декабря –
Это Юрьев день!
Поздравляю! Пусть уходит
Вся из жизни хрень!
Все домашние твои
Пусть счастливы будут,
И пускай в твою судьбу
Прилетает чудо!
Как Георгий побеждать
Я тебе желаю!
И пускай рядом с тобою
Верная любовь витает!

Юрьев день

Егорий Осенний - Юрьев день!
Прогоняй скорее лень!
И с дивана ты вставай,
Пожеланья принимай:
Пусть уйдут из жизни грозы,
Пускай высыхают слезы,
Пускай ветер гнев уносит,
А душа любви пусть просит!
Много радости осенней,
Много счастья снежного!
И побольше я тебе
Пожелаю нежного!

***

В день Егория Осеннего
Поздравления прими!
Настроения весеннего,
Летней, радужной любви!
Чтоб всего всегда хотелось
И желание сбылось.
Все, что хочешь, чтоб имелось
И все в жизни удалось!
Чтобы не было разлуки,
Встреч желаю я приятных.
И чтоб счастье твое было
Всегда необъятным!


Стихи: zedra.ru
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: zedra.ru
Открытки: fresh-cards.ru

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