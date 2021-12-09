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Сказочной красоты открытки и картинки в День рождественской открытки 9 декабря

11:45:0912/8/2021
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9 декабря считается Днем рождения рождественской открытки. Первая рождественская открытка появилась в Англии, благодаря чиновнику Генри Коулу, которому пришло в голову оригинально поздравить свою семью с Рождеством.

День рождественской открытки

Тихо в ночь под Рождество
В мир шагает волшебство:
Ходит сказка по домам,
В сны заглядывая к нам.

Рождество Христово дарит
Сердцу радость и покой.
И надежду, что сияет
Нам Рождественской звездой.

В этот праздник я желаю
Счастья всем, любви, добра.
Принесет нам мир и радость
Пусть рождение Христа.

День рождественской открытки

Зажглась звезда добра и волшебства —
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

День рождественской открытки

Давным-давно, в седые годы,
Когда нас не было с тобой,
В морях темнее были воды,
И небо выше над землёй.

Сказал пророк Исая людям: Грехи чтоб наши искупить, Спасенье, люди, скоро будет! Мария мальчика родит.

Христос родится, сын он Божий,
Грехи возьмёт все на себя.
Он нас научит и поможет,
И чище станем ты и я.

С тех пор, в холодный день январский
Мы отмечаем Рождество.
Надежда есть на Божье царство.
И я желаю вам того,

Чтоб в доме был уют и счастье,
В душе ― чтоб радость и покой,
Чтоб Бог хранил от всех напастей,
Идти за верною звездой.

Любви сердечной, без печалей,
Успех пусть пОд руку ведёт,
Чтоб люди добрые встречались,
И смело двигаться вперёд!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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