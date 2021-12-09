Подробный восточный гороскоп на 2022 год: что ждет каждого согласно году рождения

Восточный гороскоп является одним из самых популярных и древних во всем мире. Занимались его ведением далеко не простые астрологи, а сам император древнего Китая. Считалось, что император являлся мостом между Землей и Небом, давая людям шанс узнать немного больше о недалеком будущем. Восточным гороскопом пользуются многие и по сей день, ведь многие хотят узнать, что будет дальше.
Новый год уже совсем близко, а это значит, что уже сейчас каждый желающий может изучить свой гороскоп на грядущий год. Большая часть россиян так или иначе знакомы с ним. Всего в таком гороскопе 12 знаков. Год каждого наступает каждые 12 лет. В качестве ориентира мы покажем год каждого знака, с помощью которой вы сможете найти свой гороскоп.
Крыса (1972) — 2022 год станет годом перемен и больших надежд. Каждый человек с этим знаком сможет побороться за свое счастье, ведь оно совсем близко. Однако для этого придется приложить немало усилий. Добиться больших высот можно совершенно в разных сферах деятельности.
Бык (1973) — в будущем году этому знаку суждено обрести финансовый успех. Увы, деньги не начнут сыпаться с неба или расти на деревьях, но у Быков появится предрасположенность к заработку, которую отнять не получится. Также существует шанс найти любимого человека на всю жизнь.
Тигр (1974) — самый везучий знак будущего года, ведь в 2022 году покровителем станет именно Тигр. Этот гордый зверь не может оставить сородичей в беде. Именно поэтому Тигров ожидает успех, популярность и благополучие.
Кролик (1975) — грядет год изменений. Все будет зависеть целиком и полностью от Кроликов, ведь на горизонте огромное количество важных решений, способных повлиять на всю дальнейшую жизнь. Постарайтесь как можно чаще обращаться за советом к близким людям.
Дракон (1976) — 2022 год принесет сюрпризы. В вашу жизнь постучатся важные известия, которые зачастую положительно отразятся на будущей судьбе. Однако существует риск остаться у разбитого корыта. Такое возможно, если опустить руки в самый неподходящий момент.
Змея (1977) — в будущем году Змеям лучше всего заняться завершением старых дел и планированием новых. Речь идет как о карьере, так и о своих личных интересах. Например, хобби. Появится вдохновение и сила воли на то, чтобы закончить начатые дела и приблизиться к желаемому результату.
Лошадь (1978) — так же, как и Змеям, Лошадям стоит уделить время самому себе на то, чтобы поразмышлять. Это крайне важно, чтобы не сбиться с жизненного пути и идти собственной дорогой. Однако не стоит уходить в себя. Необходимо найти гармонию между собственными желаниями и своим окружением. Не теряйте друзей и будьте готовы прийти на помощь.
Коза (1979) — ждите приятных новостей. У вас появится шанс сменить работу, занять более высокую должность и постепенно начать дорогу к успеху. Не стоит бояться перемен. Они рано или поздно происходят со всеми, ведь нельзя сидеть все время на одном месте. Развивайтесь и добивайтесь целей.
Обезьяна (1980) — этот знак сможет похвастаться динамикой и красками, которые произойдут с ним в 2022 году. Обезьяны должны быть готовы к тому, что на них взвалится огромное количество обязанностей, требующих опыта и понимания своего дела. Это нужно оценивать не как дополнительный труд и трату сил, а как новые возможности. Проявите должную внимательность к мелочам, чтобы сделать все правильно.
Петух (1981) — в 2022 году стоит задуматься о своем здоровье: как о физическом, так и о ментальном. Это крайне важный вопрос, который можно будет разрешить без лишних трат именно в будущем году. Удача будет на вашей стороне. Главное понять, что это нужно именно вам. Есть риск поссориться с близкими людьми, поэтому вам предстоит познать терпимость к окружающим.
Собака (1982) — 1 января начнет период, когда знаку Собаки представиться шанс заняться карьерным ростом. 2022 год не обещает огромных трудностей. Вы справитесь со многими задачами без лишней траты сил. При этом не стоит расслабляться, ведь белая полоса всегда может неожиданно завершиться.
Свинья (1983) — как и Собаке, Свинье стоит задуматься о развитии карьерного роста. Если первым будет просто, то этому знаку предстоит большая работа. Но этот период станет невероятной возможностью для того, чтобы познать свои силы, прийти к новым знаниям и стать лучше, чем вы были.