Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что может помочь каждому в избавлении от бед и печалей: какой обряд по народным поверьям нужно провести 10 декабря и почему строго нельзя шить и вязать

11:00:5812/9/2021
0

В этот день отмечается праздник в честь иконы Пресвятой Богородицы «Знамение».

Если 10 декабря вы обнаружите яркие звезды, зима будет холодной. Фото: Pxfuel.com
Если 10 декабря вы обнаружите яркие звезды, зима будет холодной. Фото: Pxfuel.com

10 декабря Русская православная церковь встретит светлый праздник в честь иконы Божией Матери — «Знамение». По старому стилю церковная дата отмечается 27 ноября.

В 1170 году от Рождества Христова у стен Великого Новгорода собрались враги. Мирные жители заметили орды недругов и начали молиться Богу, чтобы он защитил их от страшного. По преданию, местный архиепископ услышал голос из ниоткуда, который сообщил, что к стенам, защищавшим город от противников, нужно поднести образ Девы Марии. В этот миг атакующие выпустили град стрел. Одна из них попала прямо в икону, с глаз которой пошли слезы. В ту секунду противники начали сходить с ума и убивать друг друга. Благодаря этому Новгород остался цел.

Как избавиться от бед и печалей 10 декабря?

10 декабря существует традиция прислушиваться к деталям и мелочам и искать во всем образ или символ. Самые находчивые и праведные способны заметить то, что ответит на их главные вопросы. С помощью этих ответов возможно обойти множество бед и печалей.

Запреты в праздничный день:

В этот день стоит отказаться от физического труда: уборки дома, стирки, готовки, шитья, вязания и других работ. Также важно соблюдать Рождественский пост, избегать конфликтов, споров, сквернословия и злых умыслов. Такие запреты относятся ко многим церковным праздникам.

Народные приметы на 10 декабря:

10 декабря в народе появилось множество примет. Во-первых, яркое звездное небо может сказать о том, что зима будет суровой. Если вы услышите чириканье воробьев, то зима будет как никогда теплой.

Спящие днем коровы являются предвестников холода. Если же дым из трубы будет идти вертикально вверх, то, напротив, стоит ждать потепления. Шумный лес также является признаком оттепели.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
православиепраздникибогородицаБожия матерьнародный праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы планируете провести обряд?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Магнитная буря 9 декабря 2021: волнения магнитосферы Земли наступят после семи вечера, силой в два балла5
Пассажиры самолета Магадан — Новосибирск, экстренно севшего в Иркутске, были готовы к смерти2
Изменял жене: Градский за пару лет до смерти завел роман с молодой участницей «Голоса»1
«Алла Дробинская трубочку не берет»: В Бердске 14-летний ребенок не может пройти обследование головного мозга. Аппарат РЭГ не работает с февраля, сказали отцу в ЦГБ8

Последние новости

Скончалась директор благотворительного фонда Хабенского Алена Мешкова
11:05:44 12/9/2021
Скончалась директор благотворительного фонда Хабенского Алена Мешкова
Уникальный случай заражения одновременно коронавирусом и гриппом выявили у ребенка в Новосибирске
11:03:19 12/9/2021
Уникальный случай заражения одновременно коронавирусом и гриппом выявили у ребенка в Новосибирске
Что может помочь каждому в избавлении от бед и печалей: какой обряд по народным поверьям нужно провести 10 декабря и почему строго нельзя шить и вязать
11:00:58 12/9/2021
Что может помочь каждому в избавлении от бед и печалей: какой обряд по народным поверьям нужно провести 10 декабря и почему строго нельзя шить и вязать
Главный герой «Секса в большом городе» Крис Нот рассказал о ненависти актрис друг к другу
10:50:21 12/9/2021
Главный герой «Секса в большом городе» Крис Нот рассказал о ненависти актрис друг к другу
Бердск«Хоть бы последние штаны не сняли»: Жители Бердска в ужасе от взлетевших на 30% цен на хлеб - хлебопроизводители «винят» торговые сети
10:41:37 12/9/2021
«Хоть бы последние штаны не сняли»: Жители Бердска в ужасе от взлетевших на 30% цен на хлеб - хлебопроизводители «винят» торговые сети
Госдума отклонила закон о возврате прежнего пенсионного возраста
10:38:58 12/9/2021
Госдума отклонила закон о возврате прежнего пенсионного возраста
В Ачинске муж кассирши банка, пропавшей с 22 миллионами рублей, был должником
10:30:47 12/9/2021
В Ачинске муж кассирши банка, пропавшей с 22 миллионами рублей, был должником
Мигранты жестоко запинали прохожего, заступившегося за молодую пару, в столичном метро
10:10:52 12/9/2021
Мигранты жестоко запинали прохожего, заступившегося за молодую пару, в столичном метро
Суд Москвы отклонил иск Земфиры в адрес оскорбившего ее писателя Евгения Гришковца
9:50:34 12/9/2021
Суд Москвы отклонил иск Земфиры в адрес оскорбившего ее писателя Евгения Гришковца
БердскЦГБ Бердска ищет начальника отдела на зарплату 45 000 рублей в месяц
9:47:08 12/9/2021
ЦГБ Бердска ищет начальника отдела на зарплату 45 000 рублей в месяц