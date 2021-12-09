Что может помочь каждому в избавлении от бед и печалей: какой обряд по народным поверьям нужно провести 10 декабря и почему строго нельзя шить и вязать

10 декабря Русская православная церковь встретит светлый праздник в честь иконы Божией Матери — «Знамение». По старому стилю церковная дата отмечается 27 ноября.
В 1170 году от Рождества Христова у стен Великого Новгорода собрались враги. Мирные жители заметили орды недругов и начали молиться Богу, чтобы он защитил их от страшного. По преданию, местный архиепископ услышал голос из ниоткуда, который сообщил, что к стенам, защищавшим город от противников, нужно поднести образ Девы Марии. В этот миг атакующие выпустили град стрел. Одна из них попала прямо в икону, с глаз которой пошли слезы. В ту секунду противники начали сходить с ума и убивать друг друга. Благодаря этому Новгород остался цел.
Как избавиться от бед и печалей 10 декабря?
10 декабря существует традиция прислушиваться к деталям и мелочам и искать во всем образ или символ. Самые находчивые и праведные способны заметить то, что ответит на их главные вопросы. С помощью этих ответов возможно обойти множество бед и печалей.
Запреты в праздничный день:
В этот день стоит отказаться от физического труда: уборки дома, стирки, готовки, шитья, вязания и других работ. Также важно соблюдать Рождественский пост, избегать конфликтов, споров, сквернословия и злых умыслов. Такие запреты относятся ко многим церковным праздникам.
Народные приметы на 10 декабря:
10 декабря в народе появилось множество примет. Во-первых, яркое звездное небо может сказать о том, что зима будет суровой. Если вы услышите чириканье воробьев, то зима будет как никогда теплой.
Спящие днем коровы являются предвестников холода. Если же дым из трубы будет идти вертикально вверх, то, напротив, стоит ждать потепления. Шумный лес также является признаком оттепели.