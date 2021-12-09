Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Плохие и хорошие дни лунного календаря для квашения капусты в декабре 2021 года

12:00:5212/9/2021
0

Квашеная капуста стала излюбленным блюдом во многих странах мира.

В приготовлении квашеной капусты может помочь лунный календарь. Фото: Pxfuel.com
В приготовлении квашеной капусты может помочь лунный календарь. Фото: Pxfuel.com

Квашеная капуста является национальным блюдом в странах Европы, в Китае, Корее и других странах Азии, а также в России. Такое вкусное, но крайне простое блюдо заняло особое место на многих столах нашей страны. Без него сложно представить холодную зиму, светлый праздник или теплое застолье.

Каждая хозяйка справится с его приготовлением. Но даже самые опытные могут заметить, что время от времени результат готовки ожидает лучшего. Невкусная квашеная капуста может стать причиной неблагоприятного дня, выбранного для приготовления. Согласно лунному календарю, существуют как удачные, так и плохие даты для готовки излюбленного блюда.

В какие дни лучше всего заниматься приготовлением капусты?

Заняться готовкой квашеной капусты лучше всего в следующие периоды: с 5 по 8, 9, а также с 12 по 16 декабря. Эти дни улучшат вкус капусты, сделают еще более хрустящей и сочной. При этом не стоит забывать о датах, в которые готовить крайне не рекомендуется.

Какие даты могут испортить вкус капусты?

К ним относятся 3, 4, 10 и 11, а также период с 19 по 26 числа. Без сомнений, вышеперечисленные дни могут ухудшить вкус капусты.

Дни, которые не вошли ни в благоприятные, ни в неблагоприятные, относятся к нейтральным. В них все будет зависеть целиком от вашего навыка.

Добавим. Лунный календарь считается хорошим спутником во многих повседневных дел. Если выбрать благоприятную дату, можно сделать все на высшем уровне. Речь может идти как об уборке дома, приготовлении еды, работе на огороде, так и о публичном выступлении, новой стриже или маникюре. При этом не стоит думать, что лунный календарь помогает исключительно в быту и обычных делах. Многие люди используют его для проведения мистических обрядов, ведь существуют периоды, когда энергия Луны настолько сильна, что ее хватает на привлечение в жизнь человека удачи, любви или денег. Однако существуют дни, когда проведение ритуалов всегда эффективно. К ним относятся новолуние и полнолуние.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
приготовлениелунный календарьблагоприятные дни
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А в какие дни вы готовите квашеную капусту?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Магнитная буря 9 декабря 2021: волнения магнитосферы Земли наступят после семи вечера, силой в два балла5
Изменял жене: Градский за пару лет до смерти завел роман с молодой участницей «Голоса»1
«Алла Дробинская трубочку не берет»: В Бердске 14-летний ребенок не может пройти обследование головного мозга. Аппарат РЭГ не работает с февраля, сказали отцу в ЦГБ8
Родные велосипедиста, которого насмерть сбили в Бердске, примирились с виновником аварии

Последние новости

Избивший девушку прямо на дороге таксист оказался ее возлюбленным: Так жестко они решили порвать отношения
12:02:50 12/9/2021
Избивший девушку прямо на дороге таксист оказался ее возлюбленным: Так жестко они решили порвать отношения
Плохие и хорошие дни лунного календаря для квашения капусты в декабре 2021 года
12:00:52 12/9/2021
Плохие и хорошие дни лунного календаря для квашения капусты в декабре 2021 года
Под Новосибирском сгорел склад с мороженым компании "Русский холод" на площади 2000 кв. метров
11:41:44 12/9/2021
Под Новосибирском сгорел склад с мороженым компании "Русский холод" на площади 2000 кв. метров
В популярном мультсериале «Южный парк» появился эпизод о поисках происхождения коронавируса
11:30:02 12/9/2021
В популярном мультсериале «Южный парк» появился эпизод о поисках происхождения коронавируса
С Днем футбола! Поздравления и открытки для настоящих спортсменов 10 декабря
11:15:48 12/9/2021
С Днем футбола! Поздравления и открытки для настоящих спортсменов 10 декабря
Пенсионному фонду перевели около 8 млрд рублей, изъятых чиновников-коррупционеров за два года
11:13:33 12/9/2021
Пенсионному фонду перевели около 8 млрд рублей, изъятых чиновников-коррупционеров за два года
Скончалась директор благотворительного фонда Хабенского Алена Мешкова
11:05:44 12/9/2021
Скончалась директор благотворительного фонда Хабенского Алена Мешкова
Уникальный случай заражения одновременно коронавирусом и гриппом выявили у ребенка в Новосибирске
11:03:19 12/9/2021
Уникальный случай заражения одновременно коронавирусом и гриппом выявили у ребенка в Новосибирске
Что может помочь каждому в избавлении от бед и печалей: какой обряд по народным поверьям нужно провести 10 декабря и почему строго нельзя шить и вязать
11:00:58 12/9/2021
Что может помочь каждому в избавлении от бед и печалей: какой обряд по народным поверьям нужно провести 10 декабря и почему строго нельзя шить и вязать
Главный герой «Секса в большом городе» Крис Нот рассказал о ненависти актрис друг к другу
10:50:21 12/9/2021
Главный герой «Секса в большом городе» Крис Нот рассказал о ненависти актрис друг к другу