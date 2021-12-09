Плохие и хорошие дни лунного календаря для квашения капусты в декабре 2021 года

Квашеная капуста является национальным блюдом в странах Европы, в Китае, Корее и других странах Азии, а также в России. Такое вкусное, но крайне простое блюдо заняло особое место на многих столах нашей страны. Без него сложно представить холодную зиму, светлый праздник или теплое застолье.
Каждая хозяйка справится с его приготовлением. Но даже самые опытные могут заметить, что время от времени результат готовки ожидает лучшего. Невкусная квашеная капуста может стать причиной неблагоприятного дня, выбранного для приготовления. Согласно лунному календарю, существуют как удачные, так и плохие даты для готовки излюбленного блюда.
В какие дни лучше всего заниматься приготовлением капусты?
Заняться готовкой квашеной капусты лучше всего в следующие периоды: с 5 по 8, 9, а также с 12 по 16 декабря. Эти дни улучшат вкус капусты, сделают еще более хрустящей и сочной. При этом не стоит забывать о датах, в которые готовить крайне не рекомендуется.
Какие даты могут испортить вкус капусты?
К ним относятся 3, 4, 10 и 11, а также период с 19 по 26 числа. Без сомнений, вышеперечисленные дни могут ухудшить вкус капусты.
Дни, которые не вошли ни в благоприятные, ни в неблагоприятные, относятся к нейтральным. В них все будет зависеть целиком от вашего навыка.
Добавим. Лунный календарь считается хорошим спутником во многих повседневных дел. Если выбрать благоприятную дату, можно сделать все на высшем уровне. Речь может идти как об уборке дома, приготовлении еды, работе на огороде, так и о публичном выступлении, новой стриже или маникюре. При этом не стоит думать, что лунный календарь помогает исключительно в быту и обычных делах. Многие люди используют его для проведения мистических обрядов, ведь существуют периоды, когда энергия Луны настолько сильна, что ее хватает на привлечение в жизнь человека удачи, любви или денег. Однако существуют дни, когда проведение ритуалов всегда эффективно. К ним относятся новолуние и полнолуние.