Можно ли продавать и дарить вещи умерших: какие правила церкви существуют

Рано или поздно близкие и родные люди покидают наш мир. После огромной тоски и печали с нами остаются воспоминания о хороших людях. Кроме них, с нами остаются и их вещи. Многие люди не знают, как поступить с ними: что делать можно, а что церковь может осудить.
Можно ли использовать или носить вещи усопшего?
На этот вопрос ответил протоиерей Александр Доколин, являющийся представителем Русской православной церкви. С его слов, носить вещи можно. Не стоит думать, что это считается грехом или может принести беды усопшего в жизнь другого человека. Напротив, так вы почтите его память.
Можно ли раздать вещи покойного?
Раздавать вещи можно. Но заняться этим стоит после трех дней с момента смерти, а также до 40 дней. Именно до 40 дней проходит важный период прощания и поминовения. Отдать вещи умершего можно как в нуждающиеся руки, так и прямиком в церковь, которая отдаст все тем, кому повезло немного меньше.
Можно ли продать вещи умершего?
Со слов другого протоиерея Андрея Ефанова, продать вещи можно. Если они достались вам, то вы вправе поступать так, как хотите. Лучшая традиция, конечно же, раздать вещи нуждающимся. Так сохранится светлая память об ушедшем из жизни человеке. Однако решение остается строго за нынешним владельцем вещей.
Отметим, что смерть близкого человека является большой утратой, которая должна сопровождаться поминальным периодом. Даже после него не стоит забывать о родительских субботах. Посещайте храмы, молитесь и ставьте свечи за упокой покойных, чтобы их душа была спокойна.