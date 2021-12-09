Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Погода зимой 2021-2022 гг: самые аномальные регионы России с точки зрения прогноза погоды

3:00:1312/9/2021
0

Уже сейчас можно сказать о том, какой будет зима 2021-2022 в России.

В некоторых регионах России ожидается аномальное похолодание. Фото: Pxfuel.com
В некоторых регионах России ожидается аномальное похолодание. Фото: Pxfuel.com

Идет вторая неделя декабря. Во многих городах России выпал снег. Где-то температура и вовсе приблизилась к -10. Однако в большинстве своем это совершенно нормальное явление для необъятной России, ведь в нашей стране в разных городах России погода может отличаться на более чем на 50 градусов.

Росгидрометцентр подготовил прогноз на все 3 месяца зимы. Однако стоит понимать, что его точность верна примерно на 60%, поскольку предугадать погодные условие на столь длительный период слишком сложно.

По государственного учреждения, в декабре аномальное похолодание ожидается в районе Приволжья, Урала и Сибири: в Самаре, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Новосибирске, Кемерово, Красноярске и в других ближайших населенных пунктах. Нормальный температурный сезон прогнозируется в Москве, Казани, Перми, Ханты-Мансийске, Туре, Иркутске и Улан-Удэ. А сравнительно теплая зима будет на юге России, в Санкт-Петербурге, Мурманске. Архангельске, Якутске, Оймяконе, Хабаровске, Магадане, Владивостоке и остальных ближайших городах и регионах.

В январе большая часть России будет находиться в зоне нормальной температуры. Лишь в Туре будет аномально теплая погода.

В феврале ситуация будет примерно такой же. Практически вся страна будет находиться в пределах нормы температурного режима. Лишь в Санкт-Петербурге и на севере Якутии ожидается необычное тепло.

Добавим, что нормальная температура предполагает среднестатистическую. Иначе говоря, если в Сочи на начало января ожидается +11, в Петербурге — -5, в Москве — -6, в Сибири около -14, то в Норильске — -23 Оймяконе — -30, в Верхоянске — -34,

Если аномальная погода обошла вас стороной, то стоит воспользоваться старым прогнозом погоды, чтобы заранее подготовить теплые вещи на суровую зиму или демисезонные, если вы живете в теплых регионах России.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
россиярегионытемпература
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А в вашем городе тепло?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин поручил обсудить закон о СМИ-иноагентах с журналистами
2:55:00 12/9/2021
Путин поручил обсудить закон о СМИ-иноагентах с журналистами
Суд отказал в компенсации в 5,8 млн рублей за незаконное уголовное преследование экс-губернатору Новосибирской области Юрченко
2:31:51 12/9/2021
Суд отказал в компенсации в 5,8 млн рублей за незаконное уголовное преследование экс-губернатору Новосибирской области Юрченко
Поздравления с Днем иконы Божией Матери «Знамение» – чудесные открытки и картинки для телефона 10 декабря
2:15:15 12/9/2021
Поздравления с Днем иконы Божией Матери «Знамение» – чудесные открытки и картинки для телефона 10 декабря
Путин обеспокоен утечкой персональных данных россиян ради обмана мошенниками
2:06:53 12/9/2021
Путин обеспокоен утечкой персональных данных россиян ради обмана мошенниками
День женского счастья-2022: традиции и как поздравить с чудесным праздником 21 февраля
2:00:55 12/9/2021
День женского счастья-2022: традиции и как поздравить с чудесным праздником 21 февраля
Самый долгий коронавирус в мире: Пациентка выздоровела после 318 дней лечения
1:47:46 12/9/2021
Самый долгий коронавирус в мире: Пациентка выздоровела после 318 дней лечения
Кассирша украла из банка в Ачинске 23 млн рублей и попала на видео
1:31:47 12/9/2021
Кассирша украла из банка в Ачинске 23 млн рублей и попала на видео
Расстрелявший людей в московском МФЦ бывший подполковник защищался от "выдуманного коронавируса"
1:14:31 12/9/2021
Расстрелявший людей в московском МФЦ бывший подполковник защищался от "выдуманного коронавируса"
Можно ли продавать и дарить вещи умерших: какие правила церкви существуют
1:00:59 12/9/2021
Можно ли продавать и дарить вещи умерших: какие правила церкви существуют
Авиадиспетчер: Самолет в Протасевичем посадили в Минске по приказу КГБ ради ареста главреда Telegram-канала NEXTA
12:54:23 12/9/2021
Авиадиспетчер: Самолет в Протасевичем посадили в Минске по приказу КГБ ради ареста главреда Telegram-канала NEXTA