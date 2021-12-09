Погода зимой 2021-2022 гг: самые аномальные регионы России с точки зрения прогноза погоды

Идет вторая неделя декабря. Во многих городах России выпал снег. Где-то температура и вовсе приблизилась к -10. Однако в большинстве своем это совершенно нормальное явление для необъятной России, ведь в нашей стране в разных городах России погода может отличаться на более чем на 50 градусов.
Росгидрометцентр подготовил прогноз на все 3 месяца зимы. Однако стоит понимать, что его точность верна примерно на 60%, поскольку предугадать погодные условие на столь длительный период слишком сложно.
По государственного учреждения, в декабре аномальное похолодание ожидается в районе Приволжья, Урала и Сибири: в Самаре, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Новосибирске, Кемерово, Красноярске и в других ближайших населенных пунктах. Нормальный температурный сезон прогнозируется в Москве, Казани, Перми, Ханты-Мансийске, Туре, Иркутске и Улан-Удэ. А сравнительно теплая зима будет на юге России, в Санкт-Петербурге, Мурманске. Архангельске, Якутске, Оймяконе, Хабаровске, Магадане, Владивостоке и остальных ближайших городах и регионах.
В январе большая часть России будет находиться в зоне нормальной температуры. Лишь в Туре будет аномально теплая погода.
В феврале ситуация будет примерно такой же. Практически вся страна будет находиться в пределах нормы температурного режима. Лишь в Санкт-Петербурге и на севере Якутии ожидается необычное тепло.
Добавим, что нормальная температура предполагает среднестатистическую. Иначе говоря, если в Сочи на начало января ожидается +11, в Петербурге — -5, в Москве — -6, в Сибири около -14, то в Норильске — -23 Оймяконе — -30, в Верхоянске — -34,
Если аномальная погода обошла вас стороной, то стоит воспользоваться старым прогнозом погоды, чтобы заранее подготовить теплые вещи на суровую зиму или демисезонные, если вы живете в теплых регионах России.