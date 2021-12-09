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Уникальный случай заражения одновременно коронавирусом и гриппом выявили у ребенка в Новосибирске

11:03:1912/9/2021
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Микст-инфекция подтверждена специалистами детской клинической больницы №3. Другой ребенок заболел сразу и аденовирусом, и ковидом.

Первый случай микст-инфекции у ребенка зафиксирован в регионе. Фото: PIXNIO

Главный врач детской городской клинической больницы №3 Новосибирска Татьяна Комиссарова рассказала, что в медицинском учреждении зафиксирован случай заражения микст-инфекцией у ребенка. По словам специалиста, произошло одновременное заражение коронавирусом и гриппом.

То, о чем предупреждали ученые, случилось, ранее специалисты уже говорили о возможности одновременного заражения двумя вирусами — ковидом и гриппом.

- В Новосибирске сезон в этом году начался раньше. Подъем заболеваемости фиксируем с сентября. Уже подтвердили 24−25 случаев гриппа А у детей. Первые случаи примерно 2−2,5 недели назад начали фиксировать. Возраст разный — от 3 до 11 лет. У одного мальчика подтвердили микст-инфекцию: грипп и коронавирус. Другой ребенок заболел одновременно аденовирусом и коронавирусом, — уточнила Комиссарова для НГС.

По словам медика, заболевание переносится нормально, микст-инфекция не повлияла на тяжесть заболевания в конкретных случаях.

Ранее ученые предупреждали о возможности возникновения мультисистемного воспаления у детей и подростков. Это может происходить через 3-4 недели после перенесенного коронавируса. В таких случаях происходит поражение сразу нескольких систем в организме и при своевременной диагностике поддается лечению.

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гриппкоронавирусмикст-инфекцияДГКБ №3Татьяна Комиссарова
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