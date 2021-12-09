9 декабря – день памяти Святителя Иннокентия Иркутского: кто и о чем просит святого. Чудеса святого и тексты молитв

9 декабря отмечается память святителя Иннокентия Иркутского.
Святой Иннокентий, которого в миру звали Иваном, родился примерно между 1680 и 1682 годами. Его родиной была Украина, а сам происходил из старинного шляхетского рода из Галичины. Иннокентий рано стал сиротой, поэтому большую часть детства прожил у родственников.
Когда стал взрослым то его первой работой была переводчиком. Образованного инока быстро заметил император Петр Первый. И пригласил его работать в православной духовной миссии в Пекине.
Тогда Иннокентий направился из Петербурга в страну хинов. Год добирался святой, вместе с другими монахами до Иркутска, а оттуда поехали дальше. Проехав Байкал, они остановились на границе Китая, в селе Селенгинск. Именно в этом месте епископ узнал, что въезд в Пекин ему запрещен, поскольку в письме с просьбой о разрешении на въезд владыка Иннокентий был назван «богдо» – то есть «великий», а у китайцев такое обращение было принято только к императору.
Ожидая дальнейшего решения, Иннокентий прожил в Селенгинске три года, которые прошли в больших лишениях, потому что ему не посылали жалования. Чтобы не умереть от голода, монахи ловили рыбу и работали у местной знати.
Утешение находил в молитвах и богослужениях, которые совершал в старом местном соборе, писал иконы для Троицкого Селенгинского монастыря. Его проповеди оказали важное влияние на монгольские племена, которые там жили.
Спустя небольшое время, Иннокентий получил приказ переехать в Иркутск, где остался служить в Иркутском Вознесенском монастыре до конца своих дней.
Он сделал большой вклад в православную жизнь Восточной Сибири, открыл славяно-русскую школу для детей. И наставлял глубокими и мудрыми словами жителей.
Но, долгие годы в лишениях и нескончаемом труде, совсем ослабили здоровье святого. 27 ноября в 1731 году он скончался. А спустя тридцать три года были обнаружены святые мощи святителя, которые не тронуло тление.
В Иркутском областном художественном музее хранится несколько икон и портретов с изображениями святого.