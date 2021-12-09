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10 декабря – праздник иконы Божией Матери «Знамение»: чудеса чудотворного лика и о чем молятся Богоматери

3:00:3312/9/2021,София Мальцева
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В память о чудесной защите Пречистой Девы Марии архиепископ Илия учредил праздник, который православная церковь отмечает по сей день.

“Знамение Пречистой Дамы” – появилось в России при очень трагических обстоятельствах. Фото: static.tildacdn.com

10 декабря отмечается память святого образа Богоматери “Знамение”.

“Знамение Пречистой Дамы” – появилось в России при очень трагических обстоятельствах. В двенадцатом веке, во время междоусобиц, войско из Суздаля напало на Великий Новгород. Когда первосвященник Новгородский Илия молился, и услышал голос, который приказывал ему взять святое изображение Богоматери — покровительницы города — из храма Преображения Господня и повесить его на стене города. Когда начались военные действия, то жители начали крестный ход. Новгородцы шли со священным изображением, как в этот момент вражеская стрела ударила в лик Пречистой, и изображение повернулось к осажденным. Слезы текли из глаз Божией Матери в знак того, что рядом с народом Она молилась о защите города и его жителей. Чудо вдохновило солдат, и они под покровительством святой силы победили врагов, которые в этот момент ослепли от ужаса и начали противостоять друг другу.

В память о чудесной защите Пречистой Девы Марии архиепископ Илия учредил праздник, который православная церковь отмечает по сей день. Иеромонах Пахомий Логофет, находящийся на этом праздничном торжестве, сочинил два Канона для этого Праздника.

Списки иконы "Знамение" находятся по всей России. Многие из них показали свои чудеса в своих поместных церквях и стали известны под названиями тех мест, в которых происходили чудеса. Среди таких икон-иконы Дионисия-Глушицкого, Абалацкого, Курского, Серафима-Понетаевского и другие иконы Знамения.

К святому образу приходят, прося о защите от врагов, семейном благополучии и укреплении веры.

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православиетрадицииисторияпраздникиикона Богородицы Знамение
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