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Какой сегодня церковный праздник 9 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:3012/8/2021
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Хозяйки в этот день выпекали печенье в виде коней, которое относили в поле.

Если в колодце тихо, вода спокойная, без волнений, то и зима будет теплая, без сильных морозов и метелей, а если из колодца шум слышен, то и зима будет с сильными морозами, вьюгами и метелями. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 9 декабря 2021 года

Рождественский пост
Преподобного Алипия Столпника
Освящение церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве
Святителя Иннокентия (Кульчицкого), епископа Иркутского

Народные праздники и приметы

Егорий Осенний (Юрьев день)
Этот народный праздник посвящен годовщине освящения собора великомученика Георгия Победоносца в Киеве.

В народе этого святого считали повелителем волков и охранником скота. Ему молились, чтобы дикие звери не нападали на домашних животных. Хозяйки в этот день выпекали печенье в виде коней, которое относили в поле.

Также в это день те, кому предстояло длинное путешествие, молились об удачном завершении пути.

Чтобы предсказать погоду, люди наблюдали за водой в колодце. Если она была спокойной, то ждали теплую зиму. Рябь на поверхности воды предвещала вьюги и метели.

Приметы

Если в колодце тихо, вода спокойная, без волнений, то и зима будет теплая, без сильных морозов и метелей, а если из колодца шум слышен, то и зима будет с сильными морозами, вьюгами и метелями.
Если мороз в этот день, то ещё более сильный будет на Николу (19 декабря) и зима будет суровой, если оттепель – зимой оттепели будут часто.
Северный ветер – жди сильных морозов.
Старые овцы жадно едят перед бурей.
Если до этого дня выпадет много снега, то к 6 мая скот будет щипать молодую траву в полях.

Источник: my-calend.ru

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