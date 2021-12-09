Какой сегодня церковный праздник 9 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Рождественский пост
Православные праздники 9 декабря 2021 года
Преподобного Алипия Столпника
Освящение церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве
Святителя Иннокентия (Кульчицкого), епископа Иркутского
Народные праздники и приметыЕгорий Осенний (Юрьев день)
Этот народный праздник посвящен годовщине освящения собора великомученика Георгия Победоносца в Киеве.
В народе этого святого считали повелителем волков и охранником скота. Ему молились, чтобы дикие звери не нападали на домашних животных. Хозяйки в этот день выпекали печенье в виде коней, которое относили в поле.
Также в это день те, кому предстояло длинное путешествие, молились об удачном завершении пути.
Чтобы предсказать погоду, люди наблюдали за водой в колодце. Если она была спокойной, то ждали теплую зиму. Рябь на поверхности воды предвещала вьюги и метели.
ПриметыЕсли в колодце тихо, вода спокойная, без волнений, то и зима будет теплая, без сильных морозов и метелей, а если из колодца шум слышен, то и зима будет с сильными морозами, вьюгами и метелями.
Если мороз в этот день, то ещё более сильный будет на Николу (19 декабря) и зима будет суровой, если оттепель – зимой оттепели будут часто.
Северный ветер – жди сильных морозов.
Старые овцы жадно едят перед бурей.
Если до этого дня выпадет много снега, то к 6 мая скот будет щипать молодую траву в полях.
Источник: my-calend.ru