Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 декабря 2021 в России и мире

• День оживления
• День грузчика
• День Героев Отечества
• День рождения компьютерной мыши
• День рождения Оле-Лукойе
• День рождественской открытки (Christmas Card Day)
• Международный день борьбы с коррупцией (International Anti-Corruption Day)
• Всемирный день техно-музыки (World Techno Day)
• Международный день памяти жертв преступления геноцида (World Genocide Commemoration Day)
• День ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ
• День памяти святителя Иннокентия Иркутского
• День памяти преподобного Иакова Сирийского
• День памяти преподобного Стилиана Пафлагонского
• День памяти преподобного Алипия Столпника
• День государственного гражданского и муниципального служащего в Ульяновской области
• Международный день еврейской книги (International Jewish Book Day)
• День имбирного печенья (Pepparkakans dag) - Швеция
• День кондитерских изделий (National Pastry Day) - США
• День ламы (National Llama Day) - США
• День клоуна «Грустный Вилли» (Weary Willie Day) - США
• День ветеринарной медицины (International Day of Veterinary Medicine) - США
• День работников штабных подразделений МВД - Украина
• День геолога - Таджикистан
• День армии (Dia del Ejercito) - Перу
• День героев (National Heroes Day) - Антигуа и Барбуда
• День военно-морских сил (Navy Day) - Шри-Ланка
• День независимости (Tanzania Independence Day) - Танзания
• День секуляризма (Journee nationale de la laicite) - Франция
• День лютефиска, День Анны (Lutefisk Day) - Финляндия, Швеция
• День святой Леокадии (Day of Saint Leocadia) - Испания
• День кремации (Cremation Day) - США
• Именины у Ильи, Георгия, Иннокентия, Николая, Михаила, Петра
• Егорий Осенний (Юрий Холодный)
Важные события:• 9 декабря 1884 года в США запатентованы роликовые коньки
• 9 декабря 1929 года основано Реологическое общество
• 9 декабря 2005 года в Лондоне вышел в свой последний рейс двухэтажный автобус «Routemaster»
Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru