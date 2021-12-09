Снос площади Горького, стройка на землях Минобороны и замороженный вокзал: Мэр Евгений Шестернин изменил список тех, кто влияет на судьбу Бердска через градостроительный совет

Мэр Бердска Евгений Шестернин своим постановлением внес изменения в состав градостроительного совета при администрации города. Предыдущий список был утвержден полгода назад, а положение о совете - еще его предшественником, исполняющим обязанности мэра Андреем Михайловым в декабре 2014 года.
С того времени некоторые люди, в том числе сам Михайлов, ушли из органов власти Бердска, поэтому пришло время обновить состав градостроительного совета. Новое постановление, подписанное Шестерниным 30 ноября 2021 года, было опубликовано 8 декабря. В документе уточняется, что оно продиктовано произошедшими кадровыми изменениями.
Из списка вычеркнули депутата Елену Белову, которая активно выступает против размещения мусорной свалки на границе с Бердском. Между тем, она снова прошла в депутатский корпус по итогам сентябрьских выборов. И, как она призналась, хотела бы работать в этом совещательном органе. Хотя полигон на территории Искитимского района не входит в компетенцию не только градсовета, но и в принципе власти Бердска. Однако есть другие важные и даже судьбоносные темы.
- Темы градостроительного совета — как будет развиваться город, - констатировала Белова.
Итак, в новый градостроительный совет при администрации Бердска вошли:
Шестернин Евгений Анатольевич - глава города Бердска, председатель;
Захаров Владимир Николаевич - заместитель главы администрации (по строительству и городскому хозяйству), заместитель председателя;
Добкин Иван Валерьевич - архитектор I категории управления градостроительства администрации города Бердска, секретарь комиссии;
Антонов Антон Владимирович - директор муниципального казенного учреждения «Управления капитального строительства»;
Болтрукевич Константин Владимирович - депутат Совета депутатов города Бердска (по согласованию);
Голубев Владимир Алексеевич - председатель Совета депутатов города Бердска (по согласованию);
Ерохин Григорий Порфирьевич - заведующий кафедрой «Градостроительство и Ландшафтная архитектура» Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств города Новосибирска (по согласованию);
Есиков Дмитрий Сергеевич - начальник управления градостроительства администрации города Бердска;
Захаров Владимир Юрьевич - депутат Совета депутатов города Бердска (по согласованию);
Лиманский Юрий Ильич - директор общества с ограниченной ответственностью «КодА» (по согласованию);
Матко Виктор Николаевич - главный врач филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в городе Бердске (по согласованию);
Минин Иван Сергеевич - депутат Совета депутатов города Бердска (по согласованию);
Пономарев Василий Васильевич - директор муниципального казенного учреждения «Управления гражданской защиты города Бердска»;
Постников Владимир Александрович - депутат Совета депутатов города Бердска (по согласованию);
Пронюшкин Анатолий Иванович - директор муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг»;
Савко Михаил Владимирович - генеральный директор открытого акционерного общества «СибНИИградостроительства» (по согласованию);
Крашенинников Евгений Викторович - начальник отдела организации работ по БДД и контроля МКУ «УЖКХ» (по согласованию);
Степоненков Николай Анатольевич - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску Новосибирской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Новосибирской области (по согласованию);
Урюмцев Роман Борисович - главный архитектор общества с ограниченной ответственностью «КодА» (по согласованию);
Шинкевич Дмитрий Николаевич - начальник управления земельных отношений администрации города Бердска;
Щербенева Марина Валерьевна - председатель Бердской городской Общественной палаты (по согласованию).
В июне 2021 года Шестернин поправил постановление семилетней давности своего предшественника не только в связи кадровыми изменениями и новыми фамилиями, но и в части содержания, внеся пункт в права и обязанности членов совета — давать «предложения по внесению изменений в Генеральный план города Бердска». Ранее из списка членов совета исчезли фамилии руководителей таких крупных строительных компаний, как «СтройРегионСервис» и «Бердский строительный трест». Но осталась председатель городской общественной палаты Марина Щербенева, зеленую улицу которой дал и. о. мэра Бердска Андрей Михайлов.
Он в конце 2014 года отменил постановления, датированные 2003 годом о создании градостроительного совета (с изменениями), и придумал свой. В него тогда входили люди с теми же должностями, что и в последней редакции, и депутаты. Кроме того 7 лет назад в нем были начальники бердского отдела ГИБДД и управления финансов, застройщики, директора отдела культуры и историко-художественного музея. И другие — всего 27 человек.
Строителей сейчас представляет, пожалуй, только Владимир Постников, возглавляющий компанию «СтройРегионСервис». Но он включен в список как депутат. Отчасти интересы застройщика отстаивает и спикер горсовета Владимир Голубев (брат крупного бизнесмена Виктора Голубева, занимающегося строительством).
По словам Елены Беловой, участие застройщиков в работе градостроительного совета не обязательно, как показала практика последних пяти лет работы. Зато оправдано участие в нем представителей таких служб, как пожарной, природоохранной, санитарной, архитекторов, коммунальщиков и депутатов. А вот свое отлучение она назвала ошибкой.
- Правильно, когда весь депутатский комитет по промышленности и градостроительству входит в состав градсовета. Чтобы мы полностью были погружены в эту работу, не дергали чиновников и могли доводить до депутатов позицию. Не знаю, по какой причине меня не включили. Мы отголосовали, чтобы весть профильный комитет вошел в градостроительный совет, как это было в прошлом созыве. Ведь там рассматривают генплан, проекты застройки, - это все темы нашего комитета, - прокомментировала Белова.
Она уверена, что обновленный список снова пересмотрят и ее внесут в состав градсовета. Он собирается не часто — после того, как скопится определенное количество заявок о внесении изменений в генплан.
Основной задачей градостроительного совета является подготовка рекомендаций и предложений застройщикам «по обеспечению благоприятных условий проживания населения Бердска, ограничению вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, улучшению экологической обстановки, развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры города». Совет рассматривает программы и проекты комплексного и детального освоения территории города и его застройки, предложения и проекты по рекламному и художественному оформлению города, а также вопросы организации контроля за строительной деятельностью. Теперь еще и генеральный план развития города.
- У нас был нормальный, работоспособный градостроительный совет. Нам доверяли депутаты, когда мы перед сессиями рассказывали о будущих решениях. Профильный комитет выступает — все остальные должны ему доверять. Так было всегда. Сейчас в градсовет вошли депутаты не из профильного комитета. Логика где? - высказалась Елена Белова.
Важные темы, которые получили в Бердске широкий общественный резонанс и, возможно, могут стать темой рассмотрения на градостроительном совете — это перспективное расширение улицы Горького со сносом частного сектора, открытие для проезда площади Горького, продолжение замороженного строительства вокзального комплекса силами РЖД, точечная застройка. В перспективе — освоение земель Минобороны, которые рано или поздно передадут муниципалитету.