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Два серьезных землетрясения произошли за сутки в России: трясло за Уралом и на Камчатке

2:27:4312/9/2021
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К счастью, инциденты обошлись без происшествий и пострадавших.


Землетрясения зафиксировали на юге Красноярского края рядом с Тувой. Фото: Pexels.com

Землетрясение магнитудой 4 балла произошло на на юге Красноярского края. Происшествие случилось в 13 км от границы с Тувой, заявил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Основной удар пришелся на 90 км северо-западнее Кызыла – Тува в 22:59 по Московскому времени в среду в 02:59 по местному. Интенсивность произошедшего оценивается в 4,9 балла по шкале MSK-64. В этом же районе в 23:03 мск в среду зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7, в 23:34 мск - магнитудой 3,1 и в 00:03 мск в четверг - магнитудой 2,9. Землетрясения в этом районе фиксировались и ранее. А в Туве такие явления сохраняются с 2011 года.

Такое же явление было зарегистрировано в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Его эпицентр находился в 101 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Его очаг залегал на глубине 58 км. Под землей ощущались сотрясения до трех баллов, заявили управлении МЧС России по региону. Также сообщается, что инцидент обошелся без происшествий.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за сильных гололедов, к которым привели плохие погодные условия. В связи с этим Гидрометцентр призвал автомобилистов отказаться от дальних поездок и передвижения по загородным трассам. Штормовое предупреждение объявлено до 10 декабря 12:00.

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ЧПпроисшествиеземлетрясение
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