Какие доплаты начислили пенсионерам Москвы и Подмосковья с 1 января 2022 года

Как только россиянин достигает рубежа, отделяющего зрелый возраст от пожилого, он получает возможность отказаться от заработка, возложив материальную заботу о себе на государство и Пенсионный фонд. Наличие трудового стажа даёт пожилому гражданину право на страховую пенсию, отсутствие – на социальную.
Если официальная работа пенсионера завершена, то каждый год его выплата растёт за счёт индексации. Процент роста зависит от инфляции, увеличивающей стоимость товаров и услуг.
Накануне Нового года государство пересматривает и прожиточный минимум. Если отдельная пенсия до него не дотягивает, то государство поможет россиянину доплатой, чтобы тот не шагнул в нищету.
Москва и прилегающая область отличаются от других регионов не только «сытой жизнью», но и особенно высокой её стоимостью. Это отражается на живущих там пенсионерах. Посмотрим, на какие доплаты они смогут рассчитывать, начиная с января 2022 года.
В столицеСтраховая пенсия коренных москвичей сравнивается не с минимумом, а с городским социальным стандартом. Его сумма для наступающего года определена в Постановлении правительства Москвы, как равная 21 193 рублям. Именно до такого показателя будет доплачиваться пенсия тем, кто прописан в черте столицы больше 10-ти лет.
Если пенсионный возраст достигнут, а московская регистрация появилась меньше десятилетия назад, то доплата положена только до прожиточного минимума. Для пожилых жителей столицы в 2022 году он равен 14 009 рублям. Временная прописка тоже определяет пенсию не ниже этой суммы.
В ПодмосковьеСхема доплат для пенсионеров Московской области совпадает с большинством региональных систем. Страховая пенсия с 1 января подрастёт на 5,9% – как и по всей стране. Её сумма у отдельного россиянина сравнивается с прожиточным минимумом Подмосковья, который в 2022 году составит 12 146 рублей. Именно до такого показателя поднимет пенсию доплата.
Собирать документы и подавать заявление на доплату с января уже не понадобится: межведомственное взаимодействие позволит начислить пенсионеру максимум из того, на что он имеет право.