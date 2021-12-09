«Роскосмос» назвал реальные цены путевок на космодром Восточный

«Роскосмос» заявил, что цена билетов на космодром Восточный зависит от возрастной категории граждан: для взрослых такой билет будет стоить 10 тыс. рублей, а для детей 5 тыс. рублей. Также представители ведомства заявили, что въезд на территорию ЗАТО «Циолковский» с апреля 2020 запрещен из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.
Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых заявил свое недовольство высокими ценами туристических путевок на космодром Восточный. Также глава заявил, что в России необходимо развить туризм. Такое заявление было сделано после того, как студент МФТИ отметил, что тур на космодром Восточный на 3-4 дня стоит около 100 тысяч рублей. По словам обратившегося, большая часть сумму тратится на оформление документов, которые нужны для получения разрешения.