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«Роскосмос» назвал реальные цены путевок на космодром Восточный

2:37:4712/9/2021
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Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых заявил свое недовольство высокими ценами туристических путевок на космодром Восточный.

Стала известна цена путевки на космодром Восточный. Фото: Pixabay.com

«Роскосмос» заявил, что цена билетов на космодром Восточный зависит от возрастной категории граждан: для взрослых такой билет будет стоить 10 тыс. рублей, а для детей 5 тыс. рублей. Также представители ведомства заявили, что въезд на территорию ЗАТО «Циолковский» с апреля 2020 запрещен из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых заявил свое недовольство высокими ценами туристических путевок на космодром Восточный. Также глава заявил, что в России необходимо развить туризм. Такое заявление было сделано после того, как студент МФТИ отметил, что тур на космодром Восточный на 3-4 дня стоит около 100 тысяч рублей. По словам обратившегося, большая часть сумму тратится на оформление документов, которые нужны для получения разрешения.

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космосЦены.Восточный
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