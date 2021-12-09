Можно ли 10 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник иконы Божией Матери «Знамение»?

10 декабря отмечается память святого образа Пречистой Девы Марии “Знамение”. Икона состоит из изображения Девы Марии до пояса, с поднятыми вверх руками, с медальоном на груди, изображающим Младенца Христа. Правая рука Иисуса поднята в благословении; в левой руке Он держит свернутый свиток. Иконы этого типа были известны в Греции как Оранта (“молящаяся”) или Панагия (“святая”). Когда оно дошло до России, образ приобрел имя Божией Матери Святого Знамения (Знамение).
История установления этого праздника произошла в 1170 году. Тогда русские князья вели междоусобные войны. И в один из дней – суздальцы атаковали Новгород. Жители города, предвидя серьезные кровопролитные последствия стали молиться Господу и Богоматери о защите.
Три дня происходили атаки. На третий день, первосвященник этого города услышал голос. Он приказал пронести икону Богородицы вокруг городской стены. На следующий день священнослужители вместе с другими прихожанами понесли икону к стенам города и в этот момент нападавшие начали атаку. Тогда одна из стрел атакующих попала в Святой образ, и у Богородицы, изображенной на иконе, из глаз пошли слезы. Она повернула голову в сторону города, от чего нападающие испугались Божьего знамения и бежали.
Вслед за этим чудесным знамением архиепископ учредил официальный русский православный праздник в честь Знамения Пресвятой Богородицы.
По традиции, в православные праздники запрещено работать. Однако это касается только главных Двунадесятых праздников, а также тех, что приходятся на воскресенье. Поэтому в праздник иконы “Знамение” работать не запрещено.