Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли 10 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник иконы Божией Матери «Знамение»?

4:00:5712/9/2021,София Мальцева
0

Жители города, предвидя серьезные кровопролитные последствия стали молиться Господу и Богоматери о защите.

Вслед за этим чудесным знамением архиепископ учредил официальный русский православный праздник в честь Знамения Пресвятой Богородицы. Фото: Pixabay.com

10 декабря отмечается память святого образа Пречистой Девы Марии “Знамение”. Икона состоит из изображения Девы Марии до пояса, с поднятыми вверх руками, с медальоном на груди, изображающим Младенца Христа. Правая рука Иисуса поднята в благословении; в левой руке Он держит свернутый свиток. Иконы этого типа были известны в Греции как Оранта (“молящаяся”) или Панагия (“святая”). Когда оно дошло до России, образ приобрел имя Божией Матери Святого Знамения (Знамение).

История установления этого праздника произошла в 1170 году. Тогда русские князья вели междоусобные войны. И в один из дней – суздальцы атаковали Новгород. Жители города, предвидя серьезные кровопролитные последствия стали молиться Господу и Богоматери о защите.

Три дня происходили атаки. На третий день, первосвященник этого города услышал голос. Он приказал пронести икону Богородицы вокруг городской стены. На следующий день священнослужители вместе с другими прихожанами понесли икону к стенам города и в этот момент нападавшие начали атаку. Тогда одна из стрел атакующих попала в Святой образ, и у Богородицы, изображенной на иконе, из глаз пошли слезы. Она повернула голову в сторону города, от чего нападающие испугались Божьего знамения и бежали.

Вслед за этим чудесным знамением архиепископ учредил официальный русский православный праздник в честь Знамения Пресвятой Богородицы.

По традиции, в православные праздники запрещено работать. Однако это касается только главных Двунадесятых праздников, а также тех, что приходятся на воскресенье. Поэтому в праздник иконы “Знамение” работать не запрещено.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникизапретыистория праздникаикона Богоматери "Знамение"
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы проводите этот день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Можно ли 10 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник иконы Божией Матери «Знамение»?
4:00:57 12/9/2021
Можно ли 10 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник иконы Божией Матери «Знамение»?
БердскРодные велосипедиста, которого насмерть сбили в Бердске, примирились с виновником аварии
3:53:56 12/9/2021
Родные велосипедиста, которого насмерть сбили в Бердске, примирились с виновником аварии
Воспитательница детсада в Новосибирске избивает 2-летних малышей
3:38:44 12/9/2021
Воспитательница детсада в Новосибирске избивает 2-летних малышей
Бердск«Первый мороз и все прорвало»: В Микрорайоне Бердска отключили отопление в пяти домах - за окном минус 25, а кипяток парит улицу
3:37:12 12/9/2021
«Первый мороз и все прорвало»: В Микрорайоне Бердска отключили отопление в пяти домах - за окном минус 25, а кипяток парит улицу
БердскДоступная детская хирургия: в Искитиме принимает детский хирург Алексей Райц в клинике «Санитас»
3:32:38 12/9/2021
Доступная детская хирургия: в Искитиме принимает детский хирург Алексей Райц в клинике «Санитас»
Чтение карт Таро на 9 декабря 2021 года для каждого знака зодиака
3:26:55 12/9/2021
Чтение карт Таро на 9 декабря 2021 года для каждого знака зодиака
Пьяные супруги избили полицейских в бизнес-классе самолета в Новосибирске
3:26:15 12/9/2021
Пьяные супруги избили полицейских в бизнес-классе самолета в Новосибирске
Гороскоп на сегодня: что ждет каждый знак зодиака 9 декабря 2021 года
3:15:55 12/9/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет каждый знак зодиака 9 декабря 2021 года
Стали известны официальные причины обледенения самолета S7 рейса Магадан - Новосибирск
3:14:05 12/9/2021
Стали известны официальные причины обледенения самолета S7 рейса Магадан - Новосибирск
У трех знаков зодиака 9 декабря 2021 года будет отличный день
3:04:15 12/9/2021
У трех знаков зодиака 9 декабря 2021 года будет отличный день