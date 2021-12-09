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Глава РФПИ Дмитриев назвал вакцину от коронавируса "Спутник V" самой эффективной и безопасной в мире

2:56:3012/9/2021
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«Спутник-V» был создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, его одобрили в 70-и странах мира. Препарат разработан на основе известной и надежной платформе аденовирусных векторов человека, они вызывают обычную простуду.

Глава РФПИ назвал "Спутника V" самой эффективной вакциной в мире. Фото: Pixabay.com

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что самой продуктивной и безопасной вакциной от коронавируса является «Спутник-V». Он обратился к данным исследования вакцин от COVID-19 в Венгрии: в ходе работ было установлено, что при заражении COVID-19 данный препарат защищает человека от смерти на 98%. Также по словам экспертов, вакцина остается эффективной на протяжении долгого времени и опережает в этом своих конкурентов. А побочные эффекты у «Спутник-V» почти отсутствуют.

– По итогам последних дней стало известно, что «Спутник-V» является самой безопасной и эффективной вакциной от COVID-19 во всем мире, – сообщил специалист.

Дмитриев рассказал, что в борьбе с мутациями заболевания может помочь комбинирование вакцин. «Спутник-V» был создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, его одобрили в 70-и странах мира. Препарат разработан на основе известной и надежной платформе аденовирусных векторов человека, они вызывают обычную простуду. С этим человечество сталкивалось на протяжении многих лет. При разработке была использована методика гетерогенного бустирования, которая осуществляется с помощью применения двух разных векторов для двух уколов.

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эффективностькоронавирусКовид вакцина
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