Глава РФПИ Дмитриев назвал вакцину от коронавируса "Спутник V" самой эффективной и безопасной в мире

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что самой продуктивной и безопасной вакциной от коронавируса является «Спутник-V». Он обратился к данным исследования вакцин от COVID-19 в Венгрии: в ходе работ было установлено, что при заражении COVID-19 данный препарат защищает человека от смерти на 98%. Также по словам экспертов, вакцина остается эффективной на протяжении долгого времени и опережает в этом своих конкурентов. А побочные эффекты у «Спутник-V» почти отсутствуют.
– По итогам последних дней стало известно, что «Спутник-V» является самой безопасной и эффективной вакциной от COVID-19 во всем мире, – сообщил специалист.
Дмитриев рассказал, что в борьбе с мутациями заболевания может помочь комбинирование вакцин. «Спутник-V» был создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, его одобрили в 70-и странах мира. Препарат разработан на основе известной и надежной платформе аденовирусных векторов человека, они вызывают обычную простуду. С этим человечество сталкивалось на протяжении многих лет. При разработке была использована методика гетерогенного бустирования, которая осуществляется с помощью применения двух разных векторов для двух уколов.