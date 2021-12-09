Отличие «Омикрона» от «Дельты». Что известно о новом штамме COVID-19 «Омикрон»: симптомы, лечение, осложнения и вакцинация

Последняя декада ноября 2021 года познакомила человечество с «Омикроном». Этот штамм коронавируса успел получить прозвище «гипермутант» за рекордно большое количество изменений в структуре. Более 30-ти из них повлияло на шипы оболочки вируса, сделав его заразнее и возможно – устойчивее к вакцинам.
Уставший от вспышек «Дельты» мир затаил дыхание – каких сюрпризов ждать от очередного штамма-мутанта? Оценивать потенциал «Омикрона» учёные пока не торопятся – слишком мало прошло времени. Штамм успел отметиться в десятках стран мира, среди которых и Россия.
«Омикрон» и «Дельта»Виновницу четвёртой волны коронавируса запомнили по высокой трансмиссивности и богатству симптомов. В считанные месяцы «Дельта» вытеснила остальные штаммы. Возможно, скоро она уступит место «Омикрону».
Новейший штамм распространяется в 2,5 раза быстрее, чем «Дельта». К таким выводам пришли исследователи из Южноафриканского консорциума моделирования коронавируса. Под их внимание попали 9 провинций ЮАР. Потенциально «Омикрон» может превзойти «Дельту» по количеству инфицированных в 3-6 раз.
Количество пациентов в ЮАР сильно выросло, зато количество тяжёлых случаев – упало. Симптомы, по сравнению с «Дельтой» оказались более щадящими. Но эти выводы – предварительные, на объективные данные понадобится больше времени.
В самой структуре «Омикрона» есть мутации, повторяющие «Дельту». Об этом напоминает вирусолог МГУ Максим Скулачев. Он предполагает, что можно заразиться обоими штаммами одновременно. Это не должно отразиться на тяжести заболевания.
Симптомы и последствияОбсудить проявления «Омикрона» успели на брифинге Минздрава ЮАР. Инфицированные отмечают у себя першение и царапанье в горле, приступы сухого кашля, ломоту в теле, головную боль и мощный упадок сил. По ночам может усиливаться потоотделение. Симптомы у разных пациентов могут отличаться.
В американском Центре по контролю и профилактике заболеваний к проявлениям добавили трудности с дыханием, чувство сдавливания в груди и нарушения сознания.
Одна из мишеней «Омикрона» – дети до 12-ти лет. Британский медик Дэвид Ллойд сообщил, что у них болезнь иногда вызывает характерную сыпь.
О долговременных осложнениях нового штамма говорить рано, а случаев гибели пока не зарегистрировано.
Лечение и вакцинацияКак и с любым штаммом, акцент в лечении «Омикрона» делается на устранение симптомов. Для изменения медицинских протоколов пока недостаточно данных.
Насколько активны отечественные вакцины против «Омикрона» – точно сказать нельзя. Испытания «Спутника V» продлятся не меньше 3-х недель.
Вакцинироваться нужно однозначно. По словам главного внештатного специалиста по терапии Минздрава Оксаны Драпкиной, это убережёт от тяжёлых последствий и летального исхода при заражении.
Бустерные дозы, вводимые при ревакцинации, тоже важны. С оптимизмом на них смотрит иммунолог Медицинской школы Вашингтонского университета Али Эллебеди.