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Какие страны закрылись от нового штамма коронавируса – «Омикрон». Полный список на 8 декабря 2021 года

2:43:1812/9/2021,Ирина Новая
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Аэропорт Нидерландов после посещения ЮАР невозможно будет покинуть до получения результата тестирования на коронавирус.

Руководство нашей страны не стало испытывать судьбу, и уже 28 ноября ограничила приём иностранцев. Фото: Pexels
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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Появление штамма «Омикрон» в конце ноября насторожило мир. Человечество успело привыкнуть, что безобидные варианты коронавируса буквами греческого алфавита не называют. Под пристальное внимание попали страны, расположенные в южной части Африки – именно там «Омикрон» заметили впервые.

Десятки государств ответили на очередного мутанта закрытием границ для африканских стран, в первую очередь – ЮАР. Причём доказать факт, что это родина «Омикрона» нельзя, ведь обнаружение не равно возникновению. Посмотрим, как новейший штамм успел повлиять на политику въезда в государства.

Российские ограничения

Руководство нашей страны не стало испытывать судьбу, и уже 28 ноября ограничила приём иностранцев. Запрет на влёт и въезд затронул жителей Мадагаскара, Ботсваны, Зимбабве, Эсватини, Лесото, Танзании, Гонконга, Намибии, Мозамбика и самой Южно-Африканской республики.

В Россию также не пустят любых иностранцев, больше 10-ти дней пребывавших в перечисленных странах.

Вернувшихся из африканских стран россиян Родина принимает на условиях обязательного карантина. На днях самолёт с такими прибыл в страну, а пассажиры подверглись испытаниям. Увы, двое оказались носителями «Омикрона».

Закрыты для Африки

Среди тех, кто закрыл границы для африканских стран с «Омикроном» – около 30-ти государств. Степень строгости, как и комбинация «запретных» стран разная, объединяет всех наличие ЮАР и Ботсваны.

Авиасообщение с южноафриканскими государствами прервали Аргентина, Венгрия, Великобритания, Бразилия, Египет, Австрия, Кувейт, Иран, Германия, США, Франция, Турция, Саудовская Аравия, Непал, Бахрейн, Сингапур, Малайзия, ОАЭ, Австралия и Южная Корея. Некоторые из них оставили своим гражданам возможность вернуться домой.

Те, кто в последние две недели побывал в южной части Африки, не смогут попасть в Канаду, Италию и Чехию. Швейцария не только запрещает въезд оттуда, но и предлагает карантин прибывшим из любых стран, где есть «Омикрон».

Аэропорт Нидерландов после посещения ЮАР невозможно будет покинуть до получения результата тестирования на коронавирус. Обязательный карантин ждёт тех, кто прибыл из заражённых «Омикроном» стран в Грецию, Грузию или Румынию.

Закрыты для всех

Отдельные страны предпочли перестраховаться и закрыть границы для любых иностранцев. Среди них Израиль, который даже своих граждан теперь встречает ПЦР-тестами и карантином.

Днём позже Израиля закрылась Япония. Граждан страны после возвращения на Родину ждёт 10-дневная изоляция в отдельном отеле.

Любое авиасообщение с Марокко с 29 ноября остановлено на две недели.

Позиция ЮАР

Мерам, принятым в мире по отношению к ЮАР, в стране отнюдь не рады. В местном Министерстве международных отношений ситуацию назвали наказанием за научные достижения. Ведь именно там вовремя обратили внимание на появление «Омикрона» и выделили его первые образцы. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус поддерживает позицию ЮАР и выражает уважение учёным этой страны.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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