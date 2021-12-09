«Первый мороз и все прорвало»: В Микрорайоне Бердска отключили отопление в пяти домах - за окном минус 25, а кипяток парит улицу

Коммунальная авария произошла утром 9 декабря в микрорайоне Бердска. На месте ЧП работают специалисты КБУ.
Как стало известно «Курьер.Среда», «сюрприз» ждал местных жителей с утра. Окна людей, а также тротуары и дороги на улице заволокло густым паром. Бердчане поделились видеокадрами с места происшествия. Оказалось, что неподалеку от дома жильцов произошел порыв трубопровода.
- Трубы меняли только летом, и парковку тогда же сделали. Первый мороз и все прорвало! Теперь сидим без отопления,- поделился своими переживаниями житель дома на ул. Микрорайон, 38 Алексей.
Начальник подразделения инженерной сети КБУ Бердска Сергей Лащенков подтвердил редакции, что ремонт труб действительно проводился, но меняли участок трубы дома №38. В данном случае порыв произошел около дома №37, где ремонт не проводился. Специалист затруднился назвать причину произошедшей аварии, так как обстоятельства еще выясняются. Руководитель отметил, что ЧП не такое серьезное, как предполагалось.
- Поначалу казалось, что будет хуже. Думали, что магистральная сеть, а это квартальная. Сейчас нет тепла в пяти пятиэтажках на микрорайоне:№34, №35, №36, №37, №38. Думаю, что где-то к обеду отопление появится,- заверил читателей Лащенков.
К слову, горячая вода у людей есть.
Напомним, крупная коммунальная авария произошла на пересечении улиц Первомайской и Вокзальной в Бердске 11 сентября. Каналопромывочная машина бердского КБУ не справлялась с засором трубы диаметром 800 мм. Тогда труба забилась из-за швейного производства. На помощь пришлось вызывать из ООО «ГидроНСК».