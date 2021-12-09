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Убийца двух человек в столичном МФЦ отказался сдавать оружие при увольнении в запас

4:06:4312/9/2021
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Стрелок не получал пенсию после увольнения, потому что стаж его работы был менее 20 лет. Он является безработным, а жил на сбережения.

Московский стрелок отказался сдавать пистолет после увольнения. Фото: Pixabay.com

Сергей Глазов, устроивший стрельбу в одном из отделений столичного МФЦ отказался сдавать оружие после увольнения в запас. Это послужило причиной его направления на медосвидетельствование. Известно, что мужчина покинул службу еще в 2009 году. Также сообщается, что у убийцы отсутствует разрешение на оружие. При этом неизвестно, сдал ли он в конечном итоге пистолет и какими были результаты медицинских анализов.

Стрелявший не получал пенсию после увольнения, потому что стаж его работы был менее 20 лет. Он является безработным, а жил на сбережения. В изоляторе временного содержания его навестили сотрудники ОНК, которым задержанный рассказал, что открыл стрельбу в МФЦ после того, как приехал получать паспорт. В здании ведомства его попросили надеть маску. Сейчас его содержат в трехместной камере с двумя соседями. Членам ОНК он рассказал, что на состояние здоровья не жалуется, помощь врача, психолога или назначенного адвоката ему не нужна. Свою вину россиянин признал.

Инцидент произошел на 1-й Новокузьминской улице в Москве днем 7 декабря. Тогда нападавший сначала заявился в ГБУ «Жилищник», который находится в одном здании с отделением МФЦ. Там он выстрелили в одного из сотрудников. Затем Глазов открыл огонь, направив дуло пистолета на охранника. После чего расстрелял и посетителей учреждения. В результате вооруженного нападения пострадали четыре человека, в том числе 10-летний ребенок. Погибли два человека.

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стрельбамфцоружие
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