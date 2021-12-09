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Икона Божией Матери «Знамение»: история и откуда пошло название

4:30:3112/9/2021,София Мальцева
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Прославилось Святое Изображение благодаря спасению целого города от разорения.

В честь такого спасительного знамения епископ установил праздник в честь иконы Богородицы “Знамение”. Фото: arhhramvoskres.ru

Иконы Богоматери, которые стали известны под названием "Знамение", возникли на Руси еще в двенадцатом веке, напоминая о чудесном знамении с Новгородской иконы этого имени, которое произошло в 1170 году.

Этот образ Богородицы считается одним из первых Ее иконографических изображений. В катакомбах Святой Агнессы в Риме находится образ Богоматери, молитвенно раскинувшей руки, с Младенцем, который находится у нее на коленях, датируемый четвертым веком. В дополнение к этому, существует важная древняя византийская икона Пресвятой Девы Марии, от шестого столетия, где Святая Дева Мария изображается сидящей на троне, и поддерживающей руками перед собой овальный щит с Изображением Маленького Иисуса.

Прославилось Святое Изображение благодаря спасению целого города от разорения.

В двенадцатом веке на Руси происходили междоусобные войны. Это также настигло Новгород, в котором хранилась икона “Знамение”. На город напал Суздальский князь, армия которого значительно превосходила новгородцев. В этот момент, архиепископ Новгородский Илья молился перед святым изображением, как услышал голос, призывающий взять икону Богоматери и пройти вокруг городских стен крестным ходом. Во время крестного хода вражеская стрела попала в икону. Богородица обратила свое лицо к городу, подавая знак новгородцам. Суздальские полки были ослеплены и в ужасе бежали.

В честь такого спасительного знамения епископ установил праздник в честь иконы Богородицы “Знамение”.

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традициипраздникиприметы христианство.икона Богоматери "Знамение"
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