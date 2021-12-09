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Лунный календарь посева январь-2022: лучшие даты первого месяца зимы для богатого урожая летом. Что можно посеять

4:45:2212/9/2021
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Посадку разных видом культур можно осуществлять уже в январе, опираясь на данные лунного календаря.

Некоторые садовники начинают посадку будущего урожая уже в январе. Фото: Pexels.com
Некоторые садовники начинают посадку будущего урожая уже в январе. Фото: Pexels.com

Садово-огородные работы становятся актуальными уже в первый месяц января. В это время необходимо начать готовить ящики для посадки рассады, подбирать и закупать различные семена, а также удобрения к ним и иные добавки, улучшающие рост растений. Чтобы урожай был хорошим и обильным, необходимо знать, когда лучше всего высаживать те или иные культуры, как различные факторы среды влияют на их рост и развитие. Такая информация заложена в специальных книгах о садоводстве и огородничестве, а также на многих форумах и сайтах, где люди делятся друг с другом актуальной информацией.

Если вы хотите начать посадку определенных культур уже в январе, то следует обратиться за информацией о лучших днях для работы к лунному календарю. Он расскажет, как на рост растений влияет определенная фаза луны и в какие дни лучше всего проводить любые садово-огородные дела.

Лунный календарь посева на январь 2022 года.

Благоприятные дни для посева огурцов и капусты: 6, 7, 11, 12, 16, 17, 23, 24, 25, 26 января.
Благоприятные дни для посева перцев, баклажанов, томатов и зелени: 6, 7, 11, 12, 16, 17, 25, 26 января.
Благоприятные дни для посева корнеплодов: 11, 12, 16, 17, 25, 26, 30, 31 января.

Благоприятные дни для посева однолетних цветов: 6, 7, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26 января.
Благоприятные дни для посева двухлетних и многолетних цветов: 6, 7, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 30, 31 января.
Благоприятные дни для посева луковичных и клубневых цветов: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января.

Неблагоприятные дни для посева любых семян: 1, 2, 3, 18 января.

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январь 2022лунный календарь посевалунный календарь 2022
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