Лунный календарь посева январь-2022: лучшие даты первого месяца зимы для богатого урожая летом. Что можно посеять

Садово-огородные работы становятся актуальными уже в первый месяц января. В это время необходимо начать готовить ящики для посадки рассады, подбирать и закупать различные семена, а также удобрения к ним и иные добавки, улучшающие рост растений. Чтобы урожай был хорошим и обильным, необходимо знать, когда лучше всего высаживать те или иные культуры, как различные факторы среды влияют на их рост и развитие. Такая информация заложена в специальных книгах о садоводстве и огородничестве, а также на многих форумах и сайтах, где люди делятся друг с другом актуальной информацией.
Если вы хотите начать посадку определенных культур уже в январе, то следует обратиться за информацией о лучших днях для работы к лунному календарю. Он расскажет, как на рост растений влияет определенная фаза луны и в какие дни лучше всего проводить любые садово-огородные дела.
Лунный календарь посева на январь 2022 года.
Благоприятные дни для посева огурцов и капусты: 6, 7, 11, 12, 16, 17, 23, 24, 25, 26 января.
Благоприятные дни для посева перцев, баклажанов, томатов и зелени: 6, 7, 11, 12, 16, 17, 25, 26 января.
Благоприятные дни для посева корнеплодов: 11, 12, 16, 17, 25, 26, 30, 31 января.
Благоприятные дни для посева однолетних цветов: 6, 7, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26 января.
Благоприятные дни для посева двухлетних и многолетних цветов: 6, 7, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 30, 31 января.
Благоприятные дни для посева луковичных и клубневых цветов: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января.
Неблагоприятные дни для посева любых семян: 1, 2, 3, 18 января.