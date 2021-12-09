Воспитательница детсада в Новосибирске избивает 2-летних малышей

В Новосибирске одна из местных жительниц обратилась в полицию с заявлением. Она сообщила об избиениях в отношении 2-летних детей со стороны воспитательницы в одном из местных детских садов. Еще несколько родителей также обвинили Наталью Г. в подобных деяниях. По словам одной из матерей, она заметила следы насилия на теле своего ребенка, когда забрала его из дошкольного учреждения. Приехав домой женщина начала переодевать малыша и обнаружила покраснения на шее. О том, что воспитатель схватила за горло воспитанника, он заявил сам.
– Воспитательница толкает детей в спину, бьет в нос и приказывает, чтобы они спрятались с ее глаз в туалете. О том, что она кричит на детей и грубо с ними обращается, говорят даже местные сотрудники, – написала в одном из мессенджеров мать другого ребенка.
Мать первого пострадавшего малыша обратилась с соответствующим заявление к завучу детского сада, однако в учреждении не нашли оснований для проведения внутренний проверки по данному факту: каких-либо действий предпринято не было. Затем родители составило одно общее письмо и направили его в местную прокуратуру. после чего региональным Следственным комитетом были организованы проверочные мероприятия. А исполняющая обязанности заведующей детсада Анастасия Ануфриева контролирует, как Наталья Г. выполняет свои педагогическое обязанности. Она положительным образом характеризует подозреваемую в избиениях воспитательницу: однако их обеих привлекли к ответственности. Саму же работницу перевели в группу с более старшими детьми.
ТАкже известно, что проверку провела и прокуратура. В результате которой было установлено, что сотрудница учреждения грубо разговаривала с детьми, что привело к ухудшению их морального состояния. Женщина нарушила права несовершеннолетних на безопасное пребывание в образовательной организации.