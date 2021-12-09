В Новосибирске вирусолог Нетесов назвал 6 симптомов заражения новым штаммом коронавируса

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов рассказал о шести симптомах нового штамма коронавируса, который получил название «омикрон». Доктор заявил, что в белках новой разновидности заболевания было выявлено не менее 50-и мутаций. Известно, что 32 мутации находятся в S белке. Для сравнения: у штамма, который называется «дельта» в том же белке было всего 3 мутации. А к симптомам нового недуга специалист отнес чувство сильной усталости, ломота в теле, пульсирующая головная боль, першение в горле, жидкие выделения из носа, частое чихание.
Также Нетесов заявил, что новый штамм пока не был исследован или описан учеными в своих статьях. Также неизвестно, как будут переносить заболевание привитые граждане и дети. По его мнению, судить об «омикроне» пока рано. С одной стороны, он переносится мягко и легко. С другой стороны, выводы делать пока преждевременно и необходимо наблюдать. Также ученый сказал, что новый штамм может вытеснить дельту.