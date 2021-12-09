В России могут отказаться от термина QR-код в документах

В России общественная палата выступила с предложением отказаться от термина QR-код в документациях. Такое постановление было выпущено после законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и при поездках на авиа и железнодорожном транспорте. Заявители считают, что термин понимают не все, а для многих он является отпугивающим. Они рассказали, что считают необходимым заменить эти слова на более понятные для всех.
А в завершении предложения говорится и о том, что процедура получения такого документа вызывает затруднения и эмоциональное потрясение у граждан, не имеющих опыта использования смартфонов. Речь идет об одиноких пенсионерах и лицах с ограниченными возможностями здоровья. Заменить такой термин члены Общественной палаты предложили на «сертификат иммунного здоровья» и «свидетельство».
Ранее «Курьер.Среда» писал, что Новосибирский вирусолог рассказал о симптомах нового штамма коронавируса, который получил название «омикрон». По словам Сергея Нетесова, сдавать ПЦР-тесты на обнаружение COVID-19 в организме нужно, если вы почувствовали чувство сильной усталости, ломота в теле, пульсирующая головная боль, першение в горле, жидкие выделения из носа, частое чихание. Также доктор рассказал о том, что в белках нового варианта COVID-19 выявлено как минимум 50 мутаций, 32 из них — в S-белке. Для сравнения: в том же белке дельты было всего 3 мутации.