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09.12
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«Ростелеком» подключил в Новосибирской области 47 базовых станций

4:18:4112/9/2021
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«Ростелеком» в Новосибирской области завершил плановое строительство базовых станций, как по федеральным, так и по региональным проектам 2021 года.

Фото предоставлено МРФ «Сибирь»

Мобильная голосовая связь и беспроводной интернет стали доступны для жителей еще 47 населенных пунктов области.
«В этом году мы приступили к реализации второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства. Теперь надежная связь появилась в 41 населенном пункте Новосибирской области с числом жителей от 100 до 500 человек. Вместе с тем мы продолжаем совместную работу с региональным правительством по строительству базовых станций в тех селах и деревнях, которые не вошли в проект. Благодаря этому еще 6 поселков Новосибирской области получили доступ в сеть. А это значит, что их жители могут пользоваться цифровыми сервисами, включая портал госуслуг, соцсети и мессенджеры», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

В рамках реализации региональной госпрограммы «Цифровая трансформация Новосибирской области» в этом году вышки заработали в селе Кузнецовка Баганского района, в селах Степногутово и Кудрино Тогучинского района, поселке Октябрьском Краснозерского района, в селе Преображенка Искитимского района и поселке Ярки Доволенского района. В числе прочих задач проект предусматривает 100-процентное обеспечение современными услугами связи населенных пунктов с числом жителей от 250 человек.
За последние четыре года «Ростелеком» в Новосибирской области установил по региональным программам более ста базовых станций, благодаря чему мобильной связью и интернетом обеспечены 40 тысяч жителей. Новые телекоммуникационные объекты подключаются по оптическим линиям, что гарантирует высокую скорость передачи данных и надежное соединение.

Материалы предоставлены пресс-службой ПАО «Ростелеком»
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