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Что никогда нельзя делать верующим и что непременно нужно совершить в праздник иконы Богородицы «Знамение» 10 декабря

5:30:2112/9/2021,София Мальцева
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В память о чудесной помощи Приснодевы первосвященник Илия затем учредил праздник в честь этого события, который отмечают все православные верующие и по сей день.

Считалось, что в этот день лучше не ходить в лес. Фото: Pixabay.com

Икону Богородицы “Знамение” чтут ежегодно 10 декабря. Ее название связано с чудесным спасением Новгорода от суздальских захватчиков в период междоусобных княжеских войн. Когда на Новгород обрушилось войско, то икону вынесли за стены города, чтобы провести крестный ход. В этот момент захватчики выпустили целую тучу стрел, одна из которых попала в икону Богоматери. Из ее глаз полились слезы, и Икона была повернута лицом к городу. Когда захватчики увидели такое Божественное знамение, то их охватил ужас, и они бежали в страхе. По ободрению Божественного знамения новгородцы бесстрашно атаковали врага и разбили его в бою.

В память о чудесной помощи Приснодевы первосвященник Илия затем учредил праздник в честь этого события, который отмечают все православные верующие и по сей день. В течение 186 лет после этого чуда икона находилась в церкви Преображения Господня. Однако в 1356 году в Новгороде, рядом с Соборной церковью Знаменского монастыря, была возведена церковь в честь святого изображения.

В народе этот праздник отмечается с древних времен, а это значит, что появилось много примет и традиций в честь святого образа. Считалось, что в этот день лучше не ходить в лес. Ведь можно легко разбудить медведя неосторожным треском веток под ногами. Такие медведи больше не могли заснуть и становились шатунами – довольно близко подходили к селу в поисках добычи.

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