Звезда сериала «След» Руслан Сасин показал результат похудения на 52 килограмма

Российский актер Руслан Сасин, который сыграл играл в картине «След» роль программиста Андрея Холодова, изменился настолько, что некоторые фанаты могут его не узнать. Артист похудел на 52 килограмма. Он выложил фотографию в формате «до, после» на своей странице в Instagram. На первом снимке актер в теле, до похудения. А на втором уже в форме после того, как избавился от лишних 52 килограмм. И даже несмотря на то, что похудение безусловно пошло на пользу с точки зрения состояния здоровья Сасина, его подписчики остались недовольны.
Пользователи в комментариях объединились в один лагерь и заявили, что не узнают в актере любимого героя. Большинство из них писало, что актер должен быть таким, какой он есть, ведь его уже полюбила публика. А по словам некоторых комментаторов, худоба артисту совсем не к лицу.
– Боже, что творится, я потеряла любимого героя, вы уже не Андрей Холодов, – пишет одна из пользовательница приложения.