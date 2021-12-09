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Звезда сериала «След» Руслан Сасин показал результат похудения на 52 килограмма

4:59:5012/9/2021
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Пользователи в комментариях объединились в один лагерь и заявили, что не узнают в актере любимого героя.

Актер Сасин похудел на 52 килограмма. Фото: Instagram sasin.ruslan

Российский актер Руслан Сасин, который сыграл играл в картине «След» роль программиста Андрея Холодова, изменился настолько, что некоторые фанаты могут его не узнать. Артист похудел на 52 килограмма. Он выложил фотографию в формате «до, после» на своей странице в Instagram. На первом снимке актер в теле, до похудения. А на втором уже в форме после того, как избавился от лишних 52 килограмм. И даже несмотря на то, что похудение безусловно пошло на пользу с точки зрения состояния здоровья Сасина, его подписчики остались недовольны.

Пользователи в комментариях объединились в один лагерь и заявили, что не узнают в актере любимого героя. Большинство из них писало, что актер должен быть таким, какой он есть, ведь его уже полюбила публика. А по словам некоторых комментаторов, худоба артисту совсем не к лицу.

– Боже, что творится, я потеряла любимого героя, вы уже не Андрей Холодов, – пишет одна из пользовательница приложения.

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актерпохудениеЛишний вес.
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