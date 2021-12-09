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Магнитные бури с 10 по 20 декабря-2021: девять важных способов облегчить свое состояние

6:00:3512/9/2021,София Мальцева
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Желательно принимать успокаивающие растительные средства, снимающие эмоциональное напряжение.

Геомагнитные бури называются так в честь магнитного поля, которое защищает Землю от вредного излучения, происходящего от солнечных вспышек. Фото: Pixabay.com

Магнитные или геомагнитные бури называются так в честь магнитного поля, которое защищает Землю от вредного излучения, происходящего от солнечных вспышек. Однако они создают возмущения в магнитном силовом поле, окружающем нашу планету.

Такие волнения часто приводят к различным техническим неполадкам на нашей планете. Чем сильнее геомагнитная буря, тем более серьезными и продолжительными могут быть эти нарушения. Слабые штормы могут вызвать лишь кратковременные сбои в работе, но самые сильные солнечные бури могут вызвать многочасовые отключения связи на Земле.

Однако это не все последствия космической погоды. Многие метеочувствительные люди могут испытать на себе ее капризы. Обычно бури вызывают головные боли, общее недомогание, боли в суставах, отдышку, скачки давления и проблемы с сердцем.

Чтобы не допустить негативного воздействия, следует заранее знать, когда следующий геоудар. Хотя это и сложно сделать, ведь именно магнитные бури наиболее непредсказуемо могут произойти. Однако сделать предварительный прогноз допустимо.

Известно, что с 10 по 20 декабря на Землю обрушится длительная геомагнитная буря. В этот период ожидается два серьезных геоудара. Первый произойдет с 12 по 14 декабря, силой в три балла. А второй ожидается 17 и 18 декабря, который продлится непрерывно с трехбалльной мощностью.

Чтобы снизить риски, следует:

1. Свести к минимуму физическую активность.

2. Желательно принимать успокаивающие растительные средства, снимающие эмоциональное напряжение.

3. Не включайте в рацион продукты, способные удерживать жидкость в организме.

4. Вы можете заняться дыхательной гимнастикой, которая помогает насытить кровь кислородом.

5. Проветривайте помещение, в котором вы находитесь, и проводите больше времени на свежем воздухе.

6. Принимайте контрастный душ два раза в день. Он не только улучшает работу кровеносных сосудов, но и хорошо тонизирует.

7. Постарайтесь посвятить один или два дня в неделю плаванию в бассейне.

8. Раз в месяц желательно посещать сауну.

9. Накануне магнитной бури очень полезно принять успокаивающую ванну с морской солью.

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