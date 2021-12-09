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Подпалили снеговика и подожгли жалюзи: томские школьники устроила пожар в школе ради контента в TikTok

5:39:0512/9/2021
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На место прибыло пять машин пожарной охраны. Возгорание было потушено за восемь минут.

Пожар в школе устроили школьники, чтобы снять происходящее на видео. Фото: Pixabay.com

В одной из школ Томска учащиеся подожгли жалюзи и подпалили снеговика из ваты, чтобы снять видеоролик для TikTok. Все случилось в гимназии № 24. Там ученики 6-го класса устроили пожар прямо в кабинете географии, который расположен на первом этаже учреждения. Известно, что

пожарная сигнализация сработала только через некоторое время, а огонь заметили другие школьники, которые и сообщили об этом руководство заведения.

На место возгорания приехали сотрудники пожарных служб. Пять единиц техники тушили возгорание. А из самого помещения было эвакуировано 470 человек Огонь был потушен через 8 минут. Известно, что пострадавших в происшествии нет.

Telegram-канал Mash Siberia выложил видеозапись, которую сделал из школьников, находившихся на месте событий. На кадрах учительница выводит всех из класса, а сами школьники собираются подняться на второй этаж. Автор видео радуется тому, что теперь его видеозапись разлетится по просторам TikTok.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Новосибирской области произошел пожар на одном из складов завода «Русский холод». Инцидент, который произошел Краснообске, также попал в объективы камер мобильных телефонов местных жителей. На кадрах видно, как большой сгусток черного дыма поднимается над помещением. Известно, что на место прибыли сотрудники спасательных служб. А вот были ли пострадавшие в пожаре – пока не сообщается.

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школавозгораниепожар
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