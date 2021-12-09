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09.12
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Что святые предрекли России и миру: самые главные вероятные события

7:00:1512/9/2021,София Мальцева
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Согласно пророчеству, когда найдут его мощи - Россия возродится через сто лет.

Cмены будут между холодом и жарой более резкими, а штормы приведут к серьезным последствиям. Фото: Pixabay.com

В мировой и российской истории было достаточно много пророков, которые предсказывали разные события в жизни людей. Одни из них сбывались, другие сбывались только на половину, а некоторые просто улетали в воздух. При этом есть те пророки, которые заслужили доверие людей. Они предсказали достаточно событий, исполнившихся в точности. И они сделали прогнозы на много лет вперед, которые до сих пор сбываются даже после их смерти.

Пророчества для России

Матрона Московская — слепая пророчица рассказала о всех событиях, которые произошли в России. За год или два до войны она говорила, что она скоро начнется.

Пророчества святой Матроны Московской, в которых сообщается о молодых людях, которые будут слепо доверять таким "исповедникам", теряя при этом истинную веру в Бога и свою природную внутреннюю силу. Она предупредила, что даже если возникнет необходимость обратиться за советом к мудрому старику, все равно сначала нужно молиться, чтобы он дал тебе правильный ответ.

Серафим Саровский в начале 19 века предсказывал падение семьи Романовых, революцию и войну, а также миллионы жертв. Он говорил, что у России великая репутация. В 1903 году нашли могилу Серафима, после чего он причислен к лику святых. Согласно пророчеству, когда найдут его мощи - Россия возродится через сто лет. Это должно было случиться в 2003 году.

Мировые пророчества

Пророчество святого Нила, жившего около 400 года нашей эры:

"После 1900 года, ближе к середине 20-го века, люди того времени станут неузнаваемыми. Когда приблизится время Пришествия антихриста, умы людей затуманятся от плотских страстей, а бесчестие и беззаконие станут сильнее. Тогда мир станет неузнаваемым. Внешность людей изменится, и будет невозможно отличить мужчин от женщин из-за их бесстыдства в одежде и прическе.”

Иоанн Фриде (1204-1257)

Немецкий пророк предсказал, что во в период великого времени, люди столкнутся со своим последним, тяжелым испытанием, которое будет предвещено невероятными переменами в природе. Такие смены будут между холодом и жарой более резкими, а штормы приведут к серьезным последствиям. При этом землетрясения разрушат большие регионы, а моря переполнят низменности. Однако не все будет зависеть природных причин, но человечество достигнет недр земли и облаков.

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