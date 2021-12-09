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09.12
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В России за 2021 получили взяток на сумму больше миллиарда рублей

6:34:4612/9/2021
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Из выявленных случаев 768 относятся к преступлениям, причинившим особо крупный ущерб или же сумма взяток была такова.

Экономические подразделения МВД в 2021 году выявили взятки на сумму более 1,1 млрд рублей. Фото: Pixabay.com

В России сотрудники службы экономической безопасности и противодействия коррупции МВД выявили 2,5 тысячи случаев получения взятки. Общая сумма таких действия составила более 1,1 млрд рублей, заявляет начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. Также по мнению Курносенко, взятки несут особый вид опасности для страны, а каждый его вид индивидуален.

– Из выявленных случаев 768 относятся к преступлениям, причинившим особо крупный ущерб или же сумма взяток была такова. Также сотрудники МВД пресекли почти 2,4 тыс. фактов дачи взятки (ст. 291 УК РФ) на общую сумму более 685 млн рублей, 407 из них в крупном или особо крупном размере, их общая сумма составила порядка 607 млн рублей, – заявил Курносенко.

Кроме того, начальник считает, что определять размер взятки – некорректно, потому что кто-то может получить 10 тыс. рублей и это будет считаться особо крупным размером, а кто-то 1 млн рублей. Все зависит от должности, которую занимает человек, услуг, которые он предлагает за эти деньги и обстоятельств, при которых совершается преступление.

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