В Бердске названа самая дешевая цена на елку в 2022 году: Горожане выбирают между сосной из лесхоза за 500 рублей и датской пихтой Нордмана за 27 000 рублей

Большая часть россиян погрузилась в приятные хлопоты - на носу Новый год-2022. Главным атрибутом праздника в доме, помимо семейного уюта, является пушистая красавица - нарядная елка. Многие предпочитают украшать искусственную ель, а другие - приверженцы живой пихты. Известно, что к концу 2021 года цены на искусственные елки взлетели на 30% от прошлогодней. Это происходит из-из роста расходов на сырье и логистику. Также отмечается, что живые пихты и сосны подросли в цене в среднем на 10-15%. Так ли это на самом деле, и где купить настоящую и ароматную елочку, рассказывает «Курьер.Среда» сегодня, 9 декабря.
Пихта Нормана, Фрайзера и европейская сосна - как выбрать свою идеальную красоткуДаже 10 лет назад в России и Бердске не было столь сумасшедшего выбора хвойных перед Новым годом. Сегодня же, помимо традиционной ели, сезонный рынок пестрит заморскими названиями елей. Безусловно, взглянув на датскую елочку, сразу начинаешь верить в сказку. Правда, не всем такая красавица по карману. В этом году датские ели можно купить от 4 800 рублей и до 30 000 рублей. Цена зависит от красоты дерева и ее высоты. Так, пихта Нордмана премиум спила высотой до 125 сантиметров обойдется сибиряку в 4 800 рублей, а вот ель от 250 до 300 сантиметров - в 27 000 рублей.
Можно выбрать что-то среднее, высотой 200 сантиметров. Заплатить за такую красоту придется 11 500 рублей. Есть и более бюджетные варианты, например, пихта Нордмана стандартного спила. Красавица до 225 сантиметров будет стоить 9 900 рублей. Пихта Фразера самая дорогая. Минимальная цена за такую ель высотой до 150 сантиметров обойдется в 6 900 рублей, а самая высокая до 300 сантиметров - в 30 000 рублей.
Своей красотой поражает и сосна Шотландская. Это более бюджетный вариант из линейки элитных, новогодних деревьев. Сосна высотой до 175 сантиметров стоит 7 900 рублей, а дерево высотой до 250 сантиметров - до 13 900 рублей.
Где купить сосну и ель в БердскеКак рассказала «Курьер.Среда» начальник управления экономического развития администрации Бердска Юлия Бадрина, в 2021 году в городе будут работать четыре муниципальные торговые точки:
1. ООО "Инком" в районе дома №11 по ул. Ленина;
2. ООО "Инком" в районе дома №90 по ул. Ленина;
3. ООО "Инком" в районе дома №69а по ул. Островского;
4. ИП Путро И. Н. в районе дома №40 по ул. Пирогова, ДЦ Октябрь Нового поселка.
Юлия Олеговна отметила, что в городе будут расположены и иные елочные базары, однако старт их работы зависит от договоренностей с владельцами частной территории. Муниципальные елочные базары начнут торговать с 15 декабря.
Важно заметить, что каждый год Бердский лесхоз продает срубленные сосны всем желающим горожанам. При этом цена за деревце весьма лояльная. Как рассказали в лесхозе сегодня, 9 декабря, пока что точной даты старта продаж нет. Но предполагается, что купить сосну из лесхоза можно уже с 10 декабря. Что касается цены на сосну, то она будет начинаться от 500 рублей и выше.
С чем связано подорожание живых елочек в Новосибирской области в 2021 году?Купить живую елочку можно уже сегодня. Так, у ТЦ "Астор" развернул свой елочный базар бизнесмен Денис Матвеев. Его бренд пушистых красавиц городу известен давно - "Матвеевские елки". Он объяснил, почему в 2021 году цены на елки взлетели:
- Цены на дерево выросли в целом по стране. Тем, кто занимается заготовкой леса, проще подготовить меньше елки. Это связано с тем, что в лесах появилось много перекупов. Это те люди, которые хотят выкупить дерево у изготовителя и продать в Новосибирской области. Они и по сути образуют цену за ель. Например, приезжает один перекупщик в лес, предлагает свою цену. Приезжает второй - поднимает сумму на 100 рублей, а далее появляется третий перекупщик и снова с завышенной ценой сделки. Именно поэтому и выросла цена на ель. Зачем заготовителям 3 000 или 5 000 елок готовить, когда можно заготовить меньше в два раза, но продать за туже сумму. Из-за этого происходит дефицит дерева. Мы стараемся ценник сдерживать, у нас своя деляна в лесу, самостоятельно заготавливаем каждую елочку, привозим ее в Новосибирскую область. В среднем цена на ель в этом году поднялась на 10-15%.
Кстати, пихту обыкновенную можно купить и за 1000 рублей. Цену формирует пушистость елочки и ее высота. Густая и объемная пихта в 220 сантиметров может обойтись бердчанину от 3 000 рублей.