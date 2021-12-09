Пассажиры самолета Магадан — Новосибирск, экстренно севшего в Иркутске, были готовы к смерти

Пассажиры самолета Магадан — Новосибирск, экстренно севшего в Иркутске, рассказали, что перед вылетом погода в аэропорту «Сокол» снежная. Учреждение буквально замело снегом, а зеленые самолеты были еле видны из-за осадков. Также известно, что для большей части пассажиров Новосибирск был транзитным городом, из которого они собирались вылетать в другие регионы. Например, житель Магадана Андрей Никитин летел на международный форум гражданского участия, который проходил со 2 по 5 декабря. Участник форума планировал вылететь в столицу через три часа после посадки в «Толмачево».
Никитин заявляет, что рейс в Магадане был задержан на 40 минут. Пассажиры находились на борту самолета и наблюдали за тем, как члены экипажа обрабатывают его от обледенения. Также молодой человек рассказывает, что после взлета почувствовал, что самолет не может набрать высоту. По словам рассказчика, самолет не раз падал вниз крыльями, и это было ощутимо, как в лифте. Длилось это чуть больше часа. Никитин говорит, что было страшно, но паники никто не создавал, пишет NGS.RU.
– Истерик, Криков или слез не было. Все находились на своих местах. Даже когда самолет бросало из стороны в сторону пассажиры сохраняли спокойствие. Я одной рукой держался за подлокотник, а второй держал за руку свою коллегу, чтобы поддержать ее. Рядом с нами сидела семья, там мальчик прижался к коленям своей матери, а она его гладила и успокаивала, но я видел, что ей было страшно.. – рассказал пассажир.
Рейс самолета 5220 авиакомпании S7 совершал перелет из Магадана в Новосибирск 2 декабря, однако экстренно приземлился в аэропорту Иркутска. На его борту находились 199 пассажиров, из них трое детей и семь членов экипажа. Согласно официальным данным, самолет начал терять высоту через некоторое время после взлета из-за того, что при подготовке воздушного судна к полету экипаж решил обработать от обледенения только поверхности крыла и стабилизатора самолета. А с фюзеляжа борта не был убран снег. Через 15 минут после посадки самолета у воздушного судна отключилась вся электроника.