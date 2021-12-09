Московский стрелок Сергей Глазов заявил, что стрелял только в поверивших в существование коронавируса

Появились подробности первых следственных действия после стрельбы с погибшими в московском отделении МФЦ. Подозреваемому вменяется убийство и покушение на массовое убийство, совершенные на почве внезапно возникшего из личной неприязни конфликта. Разногласия у нападавшего случились с охранником учреждения , из-за просьбы сотрудника надеть медицинскую маску. Стрелок рассказал сотрудникам полиции, что изготовил свое оружие из охолощенного. А причиной таких действия он считает личную безопасность от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией».
Сергей Глазов прибыл в отделение МФЦ, чтобы получить паспорт, 26 августа ему исполнилось 45 лет. Пройдя в здание преступник попросил сотрудника выдать ему талон, на что его попросили надеть медицинскую маску. В ответ на такую просьбу Глазов распылил содержимое перцового баллона в лицо своему собеседнику. После чего он достал пистолет и в упор выстрелил в него. Пострадавший скончался от полученных ранений. После чего обвиняемый совершил убийство охранника центра. Затем стал стрелять по посетителям заведения. Ранения получили четыре человека, в том числе 10-летняя девочка.
Убийцу удалось задержать полицейскому, который работал в МФЦ. Сообщается, что если бы оружие не дало сбой, жертв преступления могло бы быть намного больше. На допросе Глазов признал свою вину. А при личном досмотре после задержания у злоумышленника была обнаружена крупная сумма в рублях, долларах и евро. Объясняя свой поступок 45-летний стрелок заявил, что стрелял в невинных людей, потому что они верят в COVID-19. Следственные органы решили, что мужчине необходимо пройти анализ и направили на судебно-психиатрическую экспертизу в НИИ имени Склифосовского, пишет Комерсантъ.
Известно, что 45 летний Сергей Глазов не был женат и не имел детей. Проживал один и к уголовной ответственности ранее не привлекался. Закончив в 1993 году школу, поступил в институт криптографии, связи и информатики академии ФСБ, а получив в нем высшее техническое образование, до начала 2010 года служил в спецслужбах — ФСБ и СВР. По предварительным данным, он был уволен со службы из-за проблем со здоровьем. После истечения соответствующих сроков Глазов не стал продлевать разрешение на хранения оружия, а продал WASP R и Streamer 1014, а также карабин «Сайга» и гладкоствольное полуавтоматическое ружье «Бекас-12 авто».