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Рухнули опоры ЛЭП: семь вагонов с бетонными балками и тепловоз сошли с рельсов в Кировской области

7:30:0512/9/2021
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В результате транспортного происшествия железной дороге причинён крупный ущерб, размер которого будет определен в ходе следствия.

В кировской области семь вагонов сошлись с рельс. Фото: Следственный комитет.

В Кировской области грузовой поезд сошел с рельс. Все случилось в 5:35 по мск на участке Киров-Котласский – Чухломинский (г.Киров). С рельс сошел тепловоз и семь вагонов. В результате происшествия никто не пострадал. Нанес ущерб двум опорам ЛЭП. Из-за аварии задерживают поездки пригородных поездов. Планируется, что передвижение по путям будет восстановлено в 14:00 9 декабря, такое сообщение появилось на официально YouTube-канале СЛедственного комитета России.

Сейчас Следственный комитет России возбудил уголовное по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба. А самой железной дороге был нанесен крупный ущерб, масштабы которого собираются определить при следственных действиях. Также сообщается, что причины случившегося будут установлены только после допроса всех свидетелей и причастных лиц. В случае выявления виновников аварии, они будут привлечены к ответственности.

Также на платформе опубликовано минутное видео с места происшествия, на кадрах видно, как вереница вагонов, сошедших с рельс лежат с наклоном в правую сторону. Емкости были заполнены бетонными балками, которые также можно заметить на вагонах и рядом с ними. На месте аварии находятся сотрудники МЧС в рабочей форме. Сотрудники РЖД и Следственного комитета. На последних секундах видеоряда можно заметить десятки бетонных балок, которые придавили один из вагонов.

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России по факту схода с рельс грузового поезда в Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).
По версии следствия, в 5:33 (мск) на участке Киров-Котласский – Чухломинский (г.Киров) ГЖД произошел сход тепловоза и 7 вагонов. Груз – железобетонные изделия.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности в результате инцидента не допущено, повреждены 2 опоры ЛЭП.
Возникли задержки пригородных поездов, планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ и восстановление движения около 14 часов 00 минут (мск) 09 декабря 2021 года.
В результате транспортного происшествия железной дороге причинён крупный ущерб, размер которого будет определен в ходе следствия.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз.
Лишь после проведения всех необходимых следственных действий можно будет сделать вывод о причинах происшествия и виновности тех или иных лиц.

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поездсошел с рельсовгрузовой поезд
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