Водители пьют чай в маршрутке №12, пока пассажиры просятся в транспорт и мерзнут на улице

В рубрику "Сообщи свои новости" написала жительница Бердска:
Хотела бы оставить жалобу на водителей 12 маршрутки. Инцидентов с ними постоянно много, каждое утро невозможно добраться вовремя на работу, потому что каждый ходит так, как хочет, не по расписанию. Уезжаю я с конечной остановки Зима-Лето.
Сегодня, 9.12 как обычно пришла на остановку и хотела зайти в маршрутку, на улице наступили холода, и тем более почему нет, если маршрутка стоит с заведенным двигателем? Постучала 1 раз, водитель проигнорировал и не открыл, когда я постучала в дверь второй раз, он просто уехал назад и продолжил пить чай. Я психанула и пошла до остановки "Семь-ветров". И вот так уходить до другой остановки приходится постоянно, это гораздо быстрее и комфортнее, чем дожидаться водителей 12 маршрутки. Предполагаю, что сейчас так и будет, они не реагируют ни на какие просьбы пассажиров. Может быть благодаря вам получится донести информацию до их начальства. Заранее спасибо