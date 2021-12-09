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09.12
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Водители пьют чай в маршрутке №12, пока пассажиры просятся в транспорт и мерзнут на улице

7:06:0512/9/2021
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Сегодня, 9.12 как обычно пришла на остановку и хотела зайти в маршрутку, на улице наступили холода, и тем более почему нет, если маршрутка стоит с заведенным двигателем? Постучала 1 раз, водитель проигнорировал и не открыл, когда я постучала в дверь второй раз, он просто уехал назад и продолжил пить чай.

Маршрутка
Горожане мерзнут на улице. Фото: "Курьер.Среда"

В рубрику "Сообщи свои новости" написала жительница Бердска:

Хотела бы оставить жалобу на водителей 12 маршрутки. Инцидентов с ними постоянно много, каждое утро невозможно добраться вовремя на работу, потому что каждый ходит так, как хочет, не по расписанию. Уезжаю я с конечной остановки Зима-Лето.

Сегодня, 9.12 как обычно пришла на остановку и хотела зайти в маршрутку, на улице наступили холода, и тем более почему нет, если маршрутка стоит с заведенным двигателем? Постучала 1 раз, водитель проигнорировал и не открыл, когда я постучала в дверь второй раз, он просто уехал назад и продолжил пить чай. Я психанула и пошла до остановки "Семь-ветров". И вот так уходить до другой остановки приходится постоянно, это гораздо быстрее и комфортнее, чем дожидаться водителей 12 маршрутки. Предполагаю, что сейчас так и будет, они не реагируют ни на какие просьбы пассажиров. Может быть благодаря вам получится донести информацию до их начальства. Заранее спасибо

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улица.Холод.маршрутка. пьёт чай
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