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09.12
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«Омикрон» не помешал родителям рыдать из-за «зайчат» и «снежинок» на утренниках в детсадах Бердска: Потребуют ли QR-код?

7:48:0512/9/2021
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С руководителями управления образования всей Новосибирской области состоится видеоконференции 10 декабря. Правительство Новосибирской области расскажет, потребуются ли родителям QR-коды о вакцинации против коронавируса, чтобы умиляться выступлению своего малыша на новогоднем утреннике.

Родители смогут любоваться нарядными ребятишками. Фото: Pixabay.com

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь россиян. Вот уже два года страна живет в условиях ограничительных мер и страха введения полного локдауна. Накануне Нового года-2022 родители дошколят интересуются, можно ли посмотреть на своих «зайчат» и «снежинок» во время утренника в детском саду. Как рассказал «Курьер.Среда» директор управления образования и молодежной политики Бердска Михаил Каркавин, пока что совещание с руководителями детских садов по условиям проведения утренников для родителей не проводилось. Однако, как предполагает Михаил Викторович, бердчане смогут любоваться на своих ребятишек в нарядных костюмах, водящих хоровод возле елочки.

- Присутствие детей у нас никто не запрещал и в прошлом году. Главное, чтобы выполнялись все противоэпидемиологические требования - социальная дистанция в полтора метра, обработка рук, масочный режим и термометрия. Могут ли присутствовать один или два родителя - это зависит от учреждения, смотря в каком помещении проходит утренник. Позволяет ли площадь помещения присутствие двух родителей с учётом санитарных требований о социальной дистанции в полтора метра, - уточнил Михаил Каркавин в беседе с «Курьер.Среда» 9 декабря.

Стоит отметить, что с руководителями управления образования всей Новосибирской области состоится видеоконференции завтра, 10 декабря. Правительство Новосибирской области расскажет, потребуются ли родителям QR-коды о вакцинации против коронавируса, чтобы умиляться выступлению своего малыша на новогоднем утреннике в детском саду. Но уже известно, что видеооператоры, которые будут снимать утренники, обязательно должны предоставить QR-код о вакцинации руководству детсада.

Между тем в мире бушует новый штамм коронавируса «омикрон». Его главный симптом и характерна черта - дикая слабость во время болезни. Кстати, этому штамму ковида особо подвержены дети. Но пока что в России не зафиксирован не один случай инфицирования именно «омикрона».

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утренникQR коддетский сад.новый год 2022
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