У главы ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости и шесть машин, помимо золотого унитаза

У Алексея Сафонова главы ГИБДД Ставропольского края нашли 21 объект недвижимости и еще шесть машин. Управленец был задержан по уголовному делу о коррупции. Сейчас он находится под стражей, в после ареста выяснилось, что он проживает в особняке с золотым унитазом. Такое заявление сделал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. По словам Краснова, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте данного имущества. Также он рассказал, что у некоторых подчиненных Сафонова были обнаружены активы на сотни миллионов рублей. Они также были задержаны.
– Популярный особняк – далеко не все имущество, которое имелось во владении Сафонова, он записывал еще десятки объектов недвижимости на себя и своих родственников и близких лиц, – сказал Краснов.
В июле текущего года Сафонов и несколько его сотрудников были арестованы по делу о создании преступного сообщества. Операция проходила в исполнении сотрудников Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России совместно с коллегами из главка по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Тогда у задержанного нашли роскошный загородный дом с золотым унитазом, фресками на потолках, резными дверями, мраморной лестницей и хрустальными люстрами.