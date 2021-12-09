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У главы ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости и шесть машин, помимо золотого унитаза

7:53:4712/9/2021
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В июле текущего года Сафонов и несколько его сотрудников были арестованы по делу о создании преступного сообщества.

Глава ГИБДД Ставропольского края владел десятками объектов недвижимости. Фото: Pexels.com

У Алексея Сафонова главы ГИБДД Ставропольского края нашли 21 объект недвижимости и еще шесть машин. Управленец был задержан по уголовному делу о коррупции. Сейчас он находится под стражей, в после ареста выяснилось, что он проживает в особняке с золотым унитазом. Такое заявление сделал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. По словам Краснова, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте данного имущества. Также он рассказал, что у некоторых подчиненных Сафонова были обнаружены активы на сотни миллионов рублей. Они также были задержаны.

– Популярный особняк – далеко не все имущество, которое имелось во владении Сафонова, он записывал еще десятки объектов недвижимости на себя и своих родственников и близких лиц, – сказал Краснов.

В июле текущего года Сафонов и несколько его сотрудников были арестованы по делу о создании преступного сообщества. Операция проходила в исполнении сотрудников Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России совместно с коллегами из главка по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Тогда у задержанного нашли роскошный загородный дом с золотым унитазом, фресками на потолках, резными дверями, мраморной лестницей и хрустальными люстрами.

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