В России пассажирам без QR-кода не будут возвращать деньги за авиабилеты

В России авиакомпании предложили исключить из законодательства о QR-кодах пункт, который гласит, что при отсутствии QR-кода у пассажира при регистрации на рейс, он будет не допущен на борт самолета, а деньги ему будет возвращены. Такое предложение прозвучало на встрече представителей перевозчиков с депутатами комитета по транспорту Госдумы 7 декабря. Заявители считают, что средства должны быть возвращены только в том случае, если был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу, пишет Комерсантъ.
– Представители авиакомпаний предложили работать с пассажирами без QR-кодов также, как и со всеми: если билеты покупались по возвратному тарифному плану – возвращать деньги, если нет – не возвращать деньги за покупку билетов, – сообщил один из собеседников редакции.
На встрече обсуждались и вопросы о времени предъявления QR-кодов и дальнейшей судьбе транзитных пассажиров из стран зарубежья. По данным темам руководители авиакомпаний должны предоставить свои письменные предложения.