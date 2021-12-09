«Еще сталинские соколы летали»: Позором назвала искажение истории Бердска депутатами «Единой России» ради мусорной свалки горожанка, чей муж всю жизнь служил на аэродроме

В «Курьер.Среда» обратилась пожилая жительница Бердска Любовь Ивановна, возмущенная высказываем о том, что в городе нет и не было аэродрома. Такое сенсационное заявление, напомнил, сделал депутат горсовета Андрей Ковальский в ходе обсуждения злободневной темы размещения мусорной свалки на границе с Бердском.
Единственной причиной для запрета строительства полигона остается аэродром «Бердск-Центральный», поскольку размещать объекты с возможным скоплением птиц, согласно нормам Воздушного кодекса РФ, запрещено в 15-километровой зоне аэродрома. Ковальский утверждает, что за бердской «взлетной площадкой» не закреплен статус аэродрома, не установлены санитарные зоны, а посему поводов для отказа в размещении свалки нет.
- На территории Бердска никогда не было и нет никакого аэродрома. Я знаю эту тему. И какие-то санитарные зоны №6 к нашей площадке не имеют никакого отношения... Территория, которую мы в народе называем аэродромом, никогда им не являлась — даже тогда, когда там стояли военные вертолеты. Это посадочная площадка, на которую не распространяются санитарные нормы для аэродромов, - высказался Ковальский «Курьер.Среда».
Зачеркнули историю БердскаЛюбовь Ивановна в ответ на это обвинила депутата в искажении истории и лоббировании интересов собственника будущей свалки.
- Незнание истории своего города — это позор. Аэродром в Бердске существует со времен Великой Отечественной войны. Там еще «сталинские соколы» летали, которые защищали Москву от немцев. И позже там было подготовлено немало хороших летчиков и спортсменов. Ребята потом в горячих точках воевали, дети воспитывались. Вспомните, как все бежали на аэродром, когда были прыжки (с парашютом), праздники. Готовы перечеркнуть историю Бердска ради полигона, - прокомментировала свою позицию Людмила Ивановна.
Ее жизнь тоже опосредованно тоже связана с городским аэродромом — ее муж, после того, как отслужил в бердском вертолетном полку, много лет был инструктором, обучал летать. Любовь Ивановна напомнила, что и мэр Бердска Евгений Шестернин в прошлом летчик.
В 1941-1942 годах на бердском аэродроме учились летать курсанты Сталинградского летного училища, эвакуированного в Бердск. Они участвовали в боях за Москву, Ленинград и Сталинград. Память о них еще присутствует в двух домах на ул. Красный Сокол, названной в их честь. Там 80 лет назад построили два общежития для летчиков. В начале 1990-х годов дома перестроили, но на фасадах сохранились чугунные медальоны в виде звезд, надписи «6013 НКВД» и символических белых крыльев.
Согласно архивным материалам, хранящимся в Бердском историко-художественном музее, свыше 100 военных летчиков, прошедших обучение в Бердске, заслужили боевые награды во время войны. А трое офицеров удостоены звания Героя Советского Союза. Это старший лейтенант Юрий Петелин, лейтенант Никита Дьяконов и Иван Черных (посмертно), повторивший подвиг Николая Гастелло, направив свой самолет на вражеский эшелон.
Напомним, что сегодня, 9 декабря, отмечается День героев Отечества. Кроме этих трех героических летчиков, в Бердске 8 человек удостоены высокого звания Герой Советского Союза и Герой России за ратные подвиги, сообщал "Курьер.Среда".
Туманная перспектива аэродромаНа последнем заседании рабочей группе по мусорной свалке, которую создал мэр Евгений Шестернин, глава зачитал свое обращение в Новосибирский учебный авиационный центр ДОСААФ с просьбой сохранить аэродром. Ведь статус территории, относящейся испокон веков к военной авиации, вдруг поставили под сомнение. А директор ООО «Полигон» Денис Шалдов, который занимается строительством свалки на земле крупного бердского бизнесмена Виктора Голубева, заявил, что не установлена санитарно-защитная зона аэродрома, следовательно, его нет, а значит не существует и повода для запрета мусорного полигона.
Любовь Ивановна убеждена, что раз 16 из 27 депутатов не подписали обращение с просьбой исключить новый полигон из территориальной схемы обращения с отходами, то они поддерживают перечеркивание славной истории Бердской, тесно связанной с военной авиацией.
Как сообщал "Курьер.Среда", министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области отказалось исключать место у поселка Маяк в Искитимском районе из терсхемы обращения с отходами. Аргумент - государственная экологическая экспертиза еще не сказала своего слова.