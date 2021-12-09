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09.12
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«Еще сталинские соколы летали»: Позором назвала искажение истории Бердска депутатами «Единой России» ради мусорной свалки горожанка, чей муж всю жизнь служил на аэродроме

8:12:0812/9/2021,Анастасия Солодкова
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Бердчанка возмущена позицией депутата горсовета Андрея Ковальского и тех, кто поддержал его позицию об отсутствии аэродрома «Бердск-Центральный», где еще в годы Великой Отечественной войны учили летчиков-героев, защищавших небо Москвы.

Бердский аэродром не только был базой вертолетного полка и бригады спецназа. На нем и по сей день готовят курсантов-летчиков и проводят соревнования. Фото: "Курьер.Среда"
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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В «Курьер.Среда» обратилась пожилая жительница Бердска Любовь Ивановна, возмущенная высказываем о том, что в городе нет и не было аэродрома. Такое сенсационное заявление, напомнил, сделал депутат горсовета Андрей Ковальский в ходе обсуждения злободневной темы размещения мусорной свалки на границе с Бердском.

Единственной причиной для запрета строительства полигона остается аэродром «Бердск-Центральный», поскольку размещать объекты с возможным скоплением птиц, согласно нормам Воздушного кодекса РФ, запрещено в 15-километровой зоне аэродрома. Ковальский утверждает, что за бердской «взлетной площадкой» не закреплен статус аэродрома, не установлены санитарные зоны, а посему поводов для отказа в размещении свалки нет.

- На территории Бердска никогда не было и нет никакого аэродрома. Я знаю эту тему. И какие-то санитарные зоны №6 к нашей площадке не имеют никакого отношения... Территория, которую мы в народе называем аэродромом, никогда им не являлась — даже тогда, когда там стояли военные вертолеты. Это посадочная площадка, на которую не распространяются санитарные нормы для аэродромов, - высказался Ковальский «Курьер.Среда».

Зачеркнули историю Бердска

Любовь Ивановна в ответ на это обвинила депутата в искажении истории и лоббировании интересов собственника будущей свалки.
- Незнание истории своего города — это позор. Аэродром в Бердске существует со времен Великой Отечественной войны. Там еще «сталинские соколы» летали, которые защищали Москву от немцев. И позже там было подготовлено немало хороших летчиков и спортсменов. Ребята потом в горячих точках воевали, дети воспитывались. Вспомните, как все бежали на аэродром, когда были прыжки (с парашютом), праздники. Готовы перечеркнуть историю Бердска ради полигона, - прокомментировала свою позицию Людмила Ивановна.

Ее жизнь тоже опосредованно тоже связана с городским аэродромом — ее муж, после того, как отслужил в бердском вертолетном полку, много лет был инструктором, обучал летать. Любовь Ивановна напомнила, что и мэр Бердска Евгений Шестернин в прошлом летчик.

В 1941-1942 годах на бердском аэродроме учились летать курсанты Сталинградского летного училища, эвакуированного в Бердск. Они участвовали в боях за Москву, Ленинград и Сталинград. Память о них еще присутствует в двух домах на ул. Красный Сокол, названной в их честь. Там 80 лет назад построили два общежития для летчиков. В начале 1990-х годов дома перестроили, но на фасадах сохранились чугунные медальоны в виде звезд, надписи «6013 НКВД» и символических белых крыльев.

Согласно архивным материалам, хранящимся в Бердском историко-художественном музее, свыше 100 военных летчиков, прошедших обучение в Бердске, заслужили боевые награды во время войны. А трое офицеров удостоены звания Героя Советского Союза. Это старший лейтенант Юрий Петелин, лейтенант Никита Дьяконов и Иван Черных (посмертно), повторивший подвиг Николая Гастелло, направив свой самолет на вражеский эшелон.

Напомним, что сегодня, 9 декабря, отмечается День героев Отечества. Кроме этих трех героических летчиков, в Бердске 8 человек удостоены высокого звания Герой Советского Союза и Герой России за ратные подвиги, сообщал "Курьер.Среда".

Туманная перспектива аэродрома

На последнем заседании рабочей группе по мусорной свалке, которую создал мэр Евгений Шестернин, глава зачитал свое обращение в Новосибирский учебный авиационный центр ДОСААФ с просьбой сохранить аэродром. Ведь статус территории, относящейся испокон веков к военной авиации, вдруг поставили под сомнение. А директор ООО «Полигон» Денис Шалдов, который занимается строительством свалки на земле крупного бердского бизнесмена Виктора Голубева, заявил, что не установлена санитарно-защитная зона аэродрома, следовательно, его нет, а значит не существует и повода для запрета мусорного полигона.

Любовь Ивановна убеждена, что раз 16 из 27 депутатов не подписали обращение с просьбой исключить новый полигон из территориальной схемы обращения с отходами, то они поддерживают перечеркивание славной истории Бердской, тесно связанной с военной авиацией.

Как сообщал "Курьер.Среда", министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области отказалось исключать место у поселка Маяк в Искитимском районе из терсхемы обращения с отходами. Аргумент - государственная экологическая экспертиза еще не сказала своего слова.

справка

В списке, утвержденном постановлением правительства РФ №1034-р от 10 августа 2007 года, сказано: Бердск; вид аэродрома — экспериментальный; организация, в ведении которых находится аэродром - Минпромторг России; организации, которым разрешено совместное базирование - Минобороны России, федеральное предприятие «СибНИА им. С.А. Чаплыгина», НУАЦ ДОСААФ.

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