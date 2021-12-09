Регионы России вводят дистанционное обучение в декабре 2021 года из-за гриппа, ОРВИ и коронавируса: Когда Бердск уйдет на удаленку, ответила власть

Новый штамм коронавируса "омикрон" вселил страх во многих россиян. Первые случаи заражения выявили в Южной Африке пару недель назад, а российские туристы привезли "омикрон" на Родину 6 декабря. кроме того, в некоторых регионах страны бушует грипп и ОРВИ. Так, все школы и все классы Оренбурга ушли на дистанционное обучение с 9 декабря до конца 2021 года. Также до особого распоряжения приостанавливается работа секций, кружков, в том числе и спортивных, не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день в России коронавирусом болеют тысячи учеников. Ребятишки жалуются на высокую температуру, слабость и усталость.
Россияне не на шутку разволновались сведениям, что в стране вновь введут дистанционное обучение для школьников. Как заверила власть страны, российские ученики не уйдут на дистанционное обучение в декабре 2021 года. Одновременно с этим, регионы могут сами решать - отправить детей на дистанционку или нет, если ситуация с коронавирусом в области станет хуже.
ОРВИ и грипп атакуют Бердск?По данным оперативного штаба на 9 декабря в Бердске под медицинским наблюдением находятся 1 316 горожан. Только за последние сутки проведено 375 тестов на коронавирус. За все время пандемии из больниц по выздоровлению выписано 2 885 пациентов-бердчан. За сутки на 9 декабря коронавирус подтвердился у 14 жителей Бердска. Всего же в городе зарегистрировано 3 292 случаев коронавируса.
При этом в школах коронавирусом болеют 33 ученика, а в детских садах - пять малышей. Из-за этого резко выросло число контактных лиц- 914. Основная масса - это школьники. Их 827, а в детских садах коронавирус может появиться у 87 воспитанников. Из-за коронавируса пришлось закрыть 5 групп в детсадах и 31 класс в школах Бердска. Примечательно, что из-за ОРВИ закрыты 24 класса и 10 детсадовских групп.
В беседе с «Курьер.Среда» директор управления образования и молодежной политики Михаил Каркавин рассказал, что на 9 декабря жители Бердска могут не опасаться перевода школьников на дистант.
- Заболевшие есть, но они всегда есть в такой период. Переход на дистанционное обучение пока что не рассматривается, - уточнил Михаил Викторович.
На сегодняшний день в России лишь 6% школ учатся в удаленном формате. При этом принять такое решение директора школ могут если: инфицировано свыше 30% учеников;
каждый день количество заболевших, в том числе и гриппом, увеличивается;
большая часть преподавателей на карантине;
низкий уровень вакцинации среди школьников.