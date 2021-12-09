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«Хоть бы последние штаны не сняли»: Жители Бердска в ужасе от взлетевших на 30% цен на хлеб - хлебопроизводители «винят» торговые сети

10:41:3712/9/2021,Алина Бурова
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Хлеб резко подорожал более чем на 30% за месяц до 39.99 руб. за 650 граммов, то есть «нормальная» буханка в 1 кг выходит в 61.50 руб. Российские производители хлеба предупреждали ретейлеров о повышении с августа 2021 года цен на свою продукцию на 7–12%. Поставщики объясняли это увеличением цен на сырье, упаковочные материалы и транспортировки.

О росте цен на хлеб заговорили в Бердске. Фото: Алина Бурова/"Курьер.Среда"

О резком подорожании хлеба заговорили жители Бердска. Как оценили горожане, цену на важный продукт подняли «под шумок» коронавирусных мер и вакцинации.

Бердчанин Геннадий даже высчитал, на сколько стоимость хлеба увеличилась.

- Хлеб резко подорожал более чем на 30% за месяц до 39.99 руб. за 650 граммов, то есть «нормальная» буханка в 1 кг выходит в 61.50 руб. Материальный доход бердчан в таких пропорциях не вырос,- написал мужчина 8 декабря.

Высказывание не заставило себя долго ждать. Реакция людей на сообщение внимательного жителя была бурная:

Мнения людей

- Все подорожало. Молочко, яйца,- поддержала вышеупомянутое мнение Мария.

- Депутаты сказали, что жрать надо меньше!- привела свои доводы Ольга.

- Зато зарплата стоит на месте, без добавки. Хоть бы последние штаны не сняли, - написала Наталья.

Хлеб, который сфотографировал Геннадий, выпускается на производственном предприятии «Бердский хлебокомбинат». Директор компании Магомед Ведзижев прокомментировал редакции, что хлебокомбинат к росту цен не имеет никакого отношения.

- Хлеб у нас не дорожал. Это уже магазины подняли цену, а не мы. Мы хлеб не продаем покупателям напрямую, а только через торговые сети. Если зайти в наш собственный магазин, который рядом с хлебокомбинатом, то там можно увидеть, что цена нисколько не поднялась. Мы подняли на 9%, но с 2016 года, - сказал директор предприятия.

Руководитель порассуждал и о непростой ситуации в стране и росте цен практически на все.

«Курьер.Среда» решил выяснить, какова на самом деле ситуация с ценами на хлеб в сетевых магазинах и можно ли на семью купить хорошую булку и остаться при этом без гроша.

1. «Мария-ра» на ул. Красная Сибирь, 120 А.

В данном магазине самым дорогим хлебом стал «Инской». Нарезка под названием «Легкость овощей» продается за 54.50 рублей по 300 граммов. К слову, этого же хлеба на полках и не оказалось.

Хлеба за 54.50 рублей в "Мария-ра" не оказалось. Фото: Алина Бурова/"Курьер.Среда"

Зато самого дешевого хлеба под названием «Пшенично-отрубной» было в достаточном количестве. Граммовка такой булки в нарезке составляет 300 граммов, а цена почти 25 рублей. Кстати, это недорогой хлеб тоже от компании «Инской».

Хлеб в "Мария-ра" Бердска. Фото: Алина Бурова/"Курьер.Среда"

В нечитабельности некоторых ценников «Мария-ра» удалось разглядеть хлебобулочное изделие бердского хлебокомбината. Отечественный хлеб на сыворотке бердчане покупают хорошо. Стоимость булки составляет также по цене почти 25 рублей.

Этот хлеб разобрали быстро. Фото: Алина Бурова/"Курьер.Среда"

2. «Мини-пекарня» на ул.Первомайской

В мини-пекарне булка хлеба стала дороже на 2 рубля. Фото: Алина Бурова/"Курьер.Среда"

Продавец частной пекарни журналистов заверила, что подорожание хлеба действительно произошло. Так, за обычную стандартную булку хлеба бердчане платят 32 рубля. Раньше, как сказала сотрудница, он стоял 30 рублей. По словам продавца, посетители заведения росту цен не возмущаются. Возможно, они делают вид, что не замечают, а может и действительно не заметили. Правда, сказать, кто является поставщиком данного хлеба продавец затруднилась.

3. «Пятерочка» на ул.Первомайской, 26

Ассортимент хлеба в Пятерочке самый разнообразный. Самый дорогой хлеб - сэндвичный HARRY'S. Стоит он 96 рублей за 470 граммов и его в магазине целая полка.

Этот хлеб бердчане берут не так частою Фото: Алина Бурова/"Курьер.Среда"

Оживленно разбирают в «Пятерочке» хлеб купеческий за 25.99 рублей. В нарезке представлено 300 граммов.

Раньше часто можно было услышать выражение: «Хлеб — всему голова». Фото: Алина Бурова/"Курьер.Среда"

«Курьер.Среда» поговорил и с покупателями, выяснив, какой хлеб предпочитают они, и знают ли о подорожании продукта.

Вариантов продуктов в магазине много. Фото: Алина Бурова/"Курьер.Среда"

- Я думаю, что капут всем пенсионерам, детям. Да всем 90% населения, а 10% будет наживаться на этом. Вот и все. Молоко так вообще подорожало, да и крупы,- высказалась жительница города анонимно.

- Лично я, когда покупаю хлеб, не смотрю на цены. Неудивительно даже, если и подорожал. Экономику надо поднимать, вот и делают, что попало,- написала бердчанка.

Отметим, что ранее российские производители хлеба предупреждали ретейлеров о повышении с августа 2021 года цен на свою продукцию на 7–12%. Поставщики объясняли это увеличением цен на сырье, упаковочные материалы и транспортировки.

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