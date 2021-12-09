С Днем футбола! Поздравления и открытки для настоящих спортсменов 10 декабря

Поздравляю с днем футбола
И желаю день за днем
Быть всегда в отличной форме
И, чтоб было все путем!
Пожелаю Вам в турнирах
Много-много, я, побед.
А фанатам только мира,
Чтоб они не знали бед!
Всех укротителей мяча,
Всех, кому нравится игра,
Всех, кто в азарте кричал: «Гол!»
Всех, кто душой влюблен в футбол,
Сегодня поздравляю я:
«Оле-Оле! Ура-Ура!»
Пусть все спортсмены-футболисты
Играют честно, ловко, быстро.
Пусть каждый зритель и фанат
Своей командой будет рад.
Мы выйдем все на стадионы,
Ведь нас давно уж миллионы.
И возле круглого мяча
Будет всегда идти игра.
Скорость, пас, ворота, гол — Вот такой накал страстей! Любят в мире все футбол, Он всегда пленил людей!
С Днем футбола поздравляю
Всех, кто любит этот спорт,
Ярких матчей всем желаю,
Пусть футбол всегда живет!
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда