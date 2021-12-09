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С Днем футбола! Поздравления и открытки для настоящих спортсменов 10 декабря

11:15:4812/9/2021
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Всемирный день футбола все любители этой командной игры отмечают ежегодно 10 декабря. Эта дата была утверждена решением Организации Объединенных Наций.

Всемирный день футбола

Поздравляю с днем футбола
И желаю день за днем
Быть всегда в отличной форме
И, чтоб было все путем!

Пожелаю Вам в турнирах
Много-много, я, побед.
А фанатам только мира,
Чтоб они не знали бед!

Всемирный день футбола

Всех укротителей мяча,
Всех, кому нравится игра,
Всех, кто в азарте кричал: «Гол!»
Всех, кто душой влюблен в футбол,

Сегодня поздравляю я:
«Оле-Оле! Ура-Ура!»
Пусть все спортсмены-футболисты
Играют честно, ловко, быстро.
Пусть каждый зритель и фанат
Своей командой будет рад.

Мы выйдем все на стадионы,
Ведь нас давно уж миллионы.
И возле круглого мяча
Будет всегда идти игра.

Всемирный день футбола

Скорость, пас, ворота, гол — Вот такой накал страстей! Любят в мире все футбол, Он всегда пленил людей!

С Днем футбола поздравляю
Всех, кто любит этот спорт,
Ярких матчей всем желаю,
Пусть футбол всегда живет!

Стихи: Поздравок
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