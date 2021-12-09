Звезда «Дома-2» Яна Швецова сутки ждала скорую помощь для ребенка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге звезда «Дома-2» Яна Швецова сутки ждала сотрудников скорой помощи для собственного ребенка. На следующий день после вызова приехала женщина, которая представилась педиатром и заявила, что ехала к пациенту «без сознания». Такую информацию врачу передали коллеги из скорой помощи. Звезда реалити-шоу заявила, что снимала встречу с врачом на камеру.
– Скорую я ждала больше суток, всю ночь сидела у кровати ребенка и ждала, а потом приехала женщина и сказала, что ее направили сотрудники скорой помощи, заявив, что мой малыш без сознания. Также врачи скорой помощи говорили, что они приехали ко мне, но я не открыла дверь, жалуется девушка.
По словам Швецовой, она хочет, чтобы информация дошла до минздрава. Она намерена писать жалобу на коллектив врачей. А вот в службе скорой помощи заявили, что врачей вызывали дважды: первый раз на взрослого, второй на ребенка. По информации медиков, врачи приехали на место вызова через 16 минут после его поступления.