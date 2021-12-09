В Международный день прав животных милейшие открытки и поздравление на 10 декабря

С днем прав животных нынче
Поздравляю тебя!
И вести себя отлично.
С ними пожелаю я!
Среди будней беззаботных
В таком празднике есть толк.
Ведь охрана прав животных –
Это наш священный долг!
И пускай мои слова
Останутся в Вечности.
Потому, что я желаю
Тебе человечности!
В день защиты прав животных
Купи молока скорей,
Бедным, уличным котам
В миску ты его налей!
Прикупи еще колбаски
Для местных дворняжек,
И получишь много ласки
От этих бедняжек!
Ты всегда корми голодных,
Их люби душою всех.
Защищай права животных,
На то ты и человек!
В день защиты прав животных
Пусть мурчат тебе коты,
Покорми их нынче плотно,
Будь с котами ты на «ты»!
Если в лес пойдешь, то хлеба
Ты возьми для зайчика,
Пожалей душою всей
Пушистого мальчика!
Если вдруг медведя встретишь
В лесу мимоходом,
Предложи ему из банки
Сладенького меда!