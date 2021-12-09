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09.12
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В Международный день прав животных милейшие открытки и поздравление на 10 декабря

12:15:0812/9/2021
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10 декабря во многих странах мира отмечается Международный День акций за принятие Декларации прав животных или Международный день прав животных, который был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека.

Международный день прав животных

С днем прав животных нынче
Поздравляю тебя!
И вести себя отлично.
С ними пожелаю я!
Среди будней беззаботных
В таком празднике есть толк.
Ведь охрана прав животных –
Это наш священный долг!
И пускай мои слова
Останутся в Вечности.
Потому, что я желаю
Тебе человечности!

Международный день прав животных

В день защиты прав животных
Купи молока скорей,
Бедным, уличным котам
В миску ты его налей!
Прикупи еще колбаски
Для местных дворняжек,
И получишь много ласки
От этих бедняжек!
Ты всегда корми голодных,
Их люби душою всех.
Защищай права животных,
На то ты и человек!

Международный день прав животных

В день защиты прав животных
Пусть мурчат тебе коты,
Покорми их нынче плотно,
Будь с котами ты на «ты»!
Если в лес пойдешь, то хлеба
Ты возьми для зайчика,
Пожалей душою всей
Пушистого мальчика!
Если вдруг медведя встретишь
В лесу мимоходом,
Предложи ему из банки
Сладенького меда!

Стихи: zedra.ru
Открытки: Pixabay

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