Суд Москвы отклонил иск Земфиры в адрес оскорбившего ее писателя Евгения Гришковца

Популярная российская рок-исполнительница Земфира требовали взыскать 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда с оскорбившего ее писателя-драматурга Евгения Гришковца. Однако Останкинский суд Москвы отклонил данный иск. Певица из Уфы заявила, что будущий ответчик оскорбил ее и ее творчество в эфире одного из телевизионных каналов 27 мая. Также Земфира Рамазанова заявила, что Гришковец назвал ее «наркоманкой».
В пресс-службе суда рассказали, что иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также взыскании денежной компенсации морального вреда был отклонен. Также певица просила удалить материал, который порочит ее из популярной видеоплатформы. А вот сам Гришковец сообщил, что раскаивается в содеянном и готов принести свои извинения Земфире.