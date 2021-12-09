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09.12
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Суд Москвы отклонил иск Земфиры в адрес оскорбившего ее писателя Евгения Гришковца

9:50:3412/9/2021
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Певица из Уфы заявила, что будущий ответчик оскорбил ее и ее творчество в эфире одного из телевизионных каналов 27 мая. Также Земфира Рамазанова заявила, что Гришковец назвал ее «наркоманкой».

Суд отклонил иск Земфиры на 1,5 млн рублей.

Популярная российская рок-исполнительница Земфира требовали взыскать 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда с оскорбившего ее писателя-драматурга Евгения Гришковца. Однако Останкинский суд Москвы отклонил данный иск. Певица из Уфы заявила, что будущий ответчик оскорбил ее и ее творчество в эфире одного из телевизионных каналов 27 мая. Также Земфира Рамазанова заявила, что Гришковец назвал ее «наркоманкой».

В пресс-службе суда рассказали, что иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также взыскании денежной компенсации морального вреда был отклонен. Также певица просила удалить материал, который порочит ее из популярной видеоплатформы. А вот сам Гришковец сообщил, что раскаивается в содеянном и готов принести свои извинения Земфире.

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оскорблениесудПевица.
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